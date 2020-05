La Laguna Esmeralda est une très jolie lagune couleur émeraude près de la ville d’Ushuaïa. Elle est accessible après un trekking de faible intensité. Argentine-info vous fait découvrir ce paysage qui vaut le détour.

Laguna Esmeralda. Source Pinterest

Comment se rendre à la Laguna Esmeralda?

Cette lagune cachée entre les montagnes est située dans la vallée de Tierra Mayor, à 20 km d’Ushuaïa. Il vous faudra marcher environ deux heures pour la voir, mais nous vous assurons que cela en vaut la peine! Vous pouvez louer une excursion pour y aller avec un guide. Mais vous pouvez aussi y aller seul, le chemin est simple et bien balisé. Vous traverserez des forêts, des ruisseaux et des tourbières (les tourbières sont des sols qui retiennent beaucoup de liquide, elles ressemblent à une masse spongieuse), c’est pourquoi nous vous recommandons de porter des chaussures confortables et idéalement imperméables.

Au cours de votre promenade, vous contemplerez le magnifique environnement naturel des forêts et des montagnes des Andes fuégiennes. Les tons turquoise et émeraude de l’eau annonceront que vous avez atteint la lagune. Ces couleurs sont dues aux sédiments déposés par le glacier Ojo del Albino, l’un des plus beaux de la Terre de Feu.

Un castor à la Laguna Esmeralda. Source Pinterest

À la rencontre des castors

La lagune et ses environs servent d’habitat aux castors de Patagonie. Ces rongeurs utilisent le bois des forêts voisines pour construire leurs propres systèmes de défense qui les protègent des attaques des envahisseurs. Si vous êtes suffisamment silencieux, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir l’un d’entre eux. Et peut-être même de voir comment ils “construisent” ces authentiques barrières naturelles.

