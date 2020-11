Fernando “Pino” Solanas avait 84 ans et avait attrapé le coronavirus. Le créateur de La hora de los hornos et El exilio de Gardel était un artiste et un leader engagé, et a laissé une œuvre qui a révolutionné la façon de faire du cinéma politique en Argentine. Argentine-info revient sur son parcours.

Pino Solanas. Source ABC

Fernando Solanas est décédé à Paris, la ville de son exil. Il est parti en tant que militant, combattant, créateur de génie.

Les films marquants de Pino Solanas

Pino Solanas est surtout connu pour sa carrière de cinéaste. Nous vous présentons quelques-uns de ses films les plus marquants.

“La hora de los hornos“, qu’il a dirigée avec Octavio Getino, fonctionne comme un symbole. Le filmer fut un exploit, aller le voir un acte d’initiation politique. On l’a vu dans des expositions semi-clandestines, on l’a fait vibrer collectivement. Le support était le message : le film et le public étaient militants.

Dans “Los hijos de Fierro“, il passe du documentaire à l’allégorie, faisant appel aux ressources de l’avant-garde. Pour prêcher à l’écran, il ne suffit pas d’avoir raison, il faut être assaisonné avec qualité.

“El exilio de Gardel“, aussi créatif que ceux mentionnés plus haut et si différent, a réussi à construire un pont entre l’exil externe et interne.

On ne peut parler de Pino Solanas sans évoquer “Memorias del saqueo”. Il complète alors son poker d’as, en faisant une saga de documentaires urgents. Il est convoqué par la dénonciation et le scandale.

Le réalisateur devient le protagoniste avec une maîtrise de soi saisissante. Comme son indignation est réelle, il ne crie pas beaucoup avec la caméra à la main. Il donne la parole aux “nadies“, les cheminots, les habitants de villes autrefois prospères transformées en fantômes par la capitulation de YPF (firme pétrolière argentine).Pino entre chez eux, partage un maté. Plus qu’un simple reportage, il les incite à parler, à faire un monologue, à se souvenir des moments heureux. Écoutez, en tant que camarade. Il n’est pas un procureur ou un journaliste.

L’utopie de Solanas, presque toujours ou toujours, réside dans le passé, avec l’État-providence, dans le pays égalitaire qui a construit le premier péronisme.

Pino Solanas devant l’affiche de son film “La hora de los hornos”. Source Rosario3

Pino Solana et la lutte pour les droits des femmes

Allons maintenant au congrès. Au grand discours lors du débat sur l’interruption volontaire de grossesse. Chaleureux et familier, Pino a exposé un souvenir émouvant de son adolescence : “A 16 ans, je suis tombé profondément amoureux. Elle est tombée enceinte. Elle a fini par disparaître. Persécutée par la peur de la répression sociale, elle a fini par se faire avorter clandestinement. Elle a failli mourir d’une infection. Je l’ai vécu, j’ai vécu la panique de cette jeune fille. Je ne veux pas d’une jeunesse paniquée.” Dans un autre registre indélébile, il a défendu le droit humain des femmes à la jouissance, exalté par les féministes et, d’ordinaire, insaisissable, voire exotique, dans le discours politique et l’expertise machiste.

Solanas, le dirigeant politique

“Nous sommes tous péronistes”, plaisantait Juan Domingo Perón. Solanas savait aussi en être un, ce qui impliquait un chapelet de confrontations avec d’autres péronistes. Faire de la politique implique une aversion sérieuse. Le vocabulaire de Pino était plein de “trahisons”, de “butin”, de “capitulations”, de “mise au rebut” et il condamnait leurs auteurs. Il enseignait aux convertis, une autre tradition imbattable.

Il a affronté les dictatures, la droite péroniste, par des moyens pacifiques. Le ménémisme le rendait fou. Il s’y est opposé presque dès le début, a dénoncé la corruption, a été abattu et blessé.

Bon orateur, têtu et tenace, il a formé ses propres partis, est arrivé au Congrès avec sa propre force.

Il a été plus reconnu en tant que cinéaste qu’en tant que référence politique, mais sa trajectoire est unique et cohérente. Il était encouragé par un esprit d’opposition, peut-être enraciné dans ses origines péronistes de gauche ?

