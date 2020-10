Depuis hier, l’Argentine est en deuil car elle vient de perdre Quino. Si ce nom ne vous dit rien, vous aurez sûrement déjà entendu parler de Mafalda, le fameux personnage né de la plume de Quino. Argentine-info revient sur l’œuvre de ce grand artiste cher aux argentins.

Quino avec la statue de Mafalda dans le quartier de San Telmo. Source 65ymas

La formation de Quino

Quino, de son vrai nom Joaquín Salvador Lavado Tejón, est né à Mendoza le 17 juillet 1932. Son pseudonyme lui a été donné très tôt, par ses parents. En effet, ils l’ont appelé “Quino” dès son enfance pour le distinguer de son oncle, l’illustrateur Joaquín, qui a éveillé très tôt sa vocation de dessinateur. En 1945, après la mort de sa mère, il commence à étudier à l’école des Beaux-Arts de Mendoza. Son père est mort peu après, quand Quino avait dix-sept ans. Il quitte alors l’école, avec l’intention de devenir auteur de bandes dessinées et vend bientôt son premier ouvrage. Il essaie alors de trouver du travail dans différentes maisons d’édition de Buenos Aires, mais sans succès. Après avoir effectué son service militaire obligatoire, il s’installe à Buenos Aires en 1954.

Il a publié sa première page de bande dessinée dans l’hebdomadaire “Esto Es”. À partir de là, il a commencé à publier dans de nombreux autres médias argentins.

Le début de la reconnaissance

Depuis 1954, il publia régulièrement dans “Rico Tipo”, puis dans” Tía Vicenta” et “Dr Merengue”. Peu de temps après, il commence à faire des dessins publicitaires. Il a publié son premier livre de compilation, “Mundo Quino”, en 1963. Après cela il a été chargé de produire des pages pour une campagne publicitaire pour une société d’électroménager, pour laquelle il a créé le personnage de Mafalda. La campagne n’a jamais abouti, si bien que la première histoire de Mafalda a été publiée dans la revue” Leoplán”. Par la suite elle a été régulièrement publiée dans l’hebdomadaire “Primera Plana”.

Entre 1965 et 1967, Mafalda a été publiée dans le journal El Mundo. Rapidement, il a publié le premier livre de compilation qui a commencé à être diffusé dans d’autres pays, notamment en Italie, en Espagne (où la censure l’a obligé à être étiqueté comme bande dessinée pour les adultes) et au Portugal.

Après avoir abandonné la bande de Mafalda le 25 juin 1973, selon ses propres dires parce qu’il était à court d’idées, Quino s’installe à Milan, d’où il continue à produire des pages d’humour.

Dessin de Quino. Source Pinterest

Mafalda

Mafalda, est sans doute le personnage le plus connu de Quino, mais également des “historietas” argentines en général. Ce personnage, au caractère bien trempé a accompagné les argentins durant plusieurs décennies. Partageant sa vision critique du monde et de la politique, et faisant part de ses utopies. Si Mafalda est si chère aux argentins, c’est également parce que toutes les histoires qu’elle vit son pleinement ancrées dans la culture argentine. De plus, si bien ces petites bandes dessinées paraissent enfantines, en réalité, elles relatent des conflits et des questionnement d’adultes.

D’autre part, Mafalda est le personnage principal mais chaque protagoniste de l’historieta possède un caractère et une personnalité bien spécifique, ce qui permet à tout un chacun de s’identifier à un personnage mais également de retrouver ses proches au travers des fameux amis de la fillette.

Les autres œuvres de Quino.

Mafalda est sans nulle doute la création la plus connue de Quino, aussi bien nationalement qu’internationalement. Cependant, cette bande d’amis emblématique ne représente qu’une partie de son œuvre. Quino était en effet maître dans l’art des vignettes uniques, des fois muettes, avec énormément de détails et de profondeur. L’artiste savait parfaitement pointer du doigt les contradictions et les absurdités du monde actuelle, toujours avec subtilité et engagement! Pour Quino, la vignette unique était un univers beaucoup plus riche, dans lequel il pouvait représenter directement les choses, sans s’encombrer du vernis de l’univers d’enfants de Mafalda.

C’est donc avec une profonde tristesse que les argentins font leurs adieux au célèbre dessinateur, au père de Mafalda.

