Même si le COVID-19 continue de circuler en Argentine, le pays a décidé d’ouvrir ses frontières aux pays limitrophes. Argentine-info fait le point sur ces nouvelles mesures.

Les pays concernés

Cette nouvelle mesure concerne uniquement les pays limitrophes de l’Argentine : le Brésil, le Chili, la Bolivie, le Paraguay et l’Uruguay.

Cette mesure est en vigueur depuis le 1er novembre. Cependant, dans un premier temps, seules les frontières aériennes sont ouvertes. À l’exception de l’Uruguay dont les frontières maritimes sont également ouvertes.

Le ministre du tourisme et du sport Matías Lammens a précisé que les résidents de tous les pays limitrophes pourront entrer en Argentine, étant donné que la situation sanitaire est meilleure en Uruguay et similaire dans les autres pays.

Cependant seules les voies aériennes et fluviales sont autorisées, car elle permettent un contrôle et une régulation plus facile que la voie terrestre.

Modalités d’entrée dans le pays

Cependant, pour pouvoir entrer en Argentine, tous les voyageurs devront présenter un test PCR négatif fait au maximum 72h avant le vol. Ils devront également remplir en ligne une “declaración jurada” et disposer d’une assurance maladie comprenant les soins liés au COVID-19.

Du fait de devoir présenter un test négatif et de devoir se soumettre à une prise de température à l’arrivée, les voyageurs ne sont pas tenu d’effectuer l’isolement de 15 jours comme c’est le cas habituellement.

