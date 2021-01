À 210km de Mendoza, en plein milieu des Andes, à 3500m d’altitude, au bord de la frontière chilienne, il y a Las Cuevas. Il s’agit d’une petite localité touristique, sans réel résident permanent. En effet, 7 habitants seulement y ont été recensés lors de l’ultime recensement, qui eu lieu en 2001.



Photo Wikipédia

Las Cuevas et le train

Autrefois, c’était un petit village assez dynamique puisque c’était une des stations du train traversant les Andes, reliant Mendoza et Santiago du Chili. Désormais, maintenant que le train n’est plus en service, ce sont surtout les motards routards qui s’y arrêtent, le temps de réajuster la jugulaire du casque et d’acheter un sandwich. Les poids lourds pour le Chili passent par une autre route à proximité. la localité est donc régie par un calme absolue, voir angoissant puisqu’elle semble abandonnée avec ses bâtiments en ruines.

Photo Wikipedia

Étape incontournable de randonnée

Le site est cependant un point d’arrêt relativement important pour les promeneurs. C’est en effet l’ultime stop des excursions à la journée qui partent de Mendoza. On peut s’y arrêter pour déjeuner puisqu’un restaurant, l’unique du coin, est ouvert aux touristes. C’est aussi à partir de là qu’on emprunte le chemin pour aller jusqu’à la statue d’un Christ Rédempteur. Cette statue perchée quelques centaines de mètre plus haut domine la frontière argentino-chilienne.

Mais plus que tout ça, le site charme surtout car les anciens rails abandonnés et la vieille station en bois donnent un léger air de Western à l’endroit, alors même que tout cela se trouve au pied des énormes blocs volcaniques des Andes !

Vous souhaitez découvrir Las Cuevas? N’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans !

Vous avez aimé cet article ? A lire sur le même sujet :