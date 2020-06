Aujourd’hui, lundi 15 Juin c’est la journée du livre en Argentine! À cette occasion nous vous proposons de découvrir ou re-découvrir quelques auteurs argentins contemporains.

Tamara Tenenbaum

Elle est philosophe, journaliste et écrivain. Tamara Tenenbaum, à 31 ans, s’est déjà imposée comme une grande référence féministe avec la publication l’année dernière du livre “El fin del amor, querer y coger”.

En 2017, elle a publié son premier livre de poésie, ” Reconocimiento de terreno “, et en 2018, elle a remporté le prix de fiction du ministère de la culture pour son recueil de nouvelles: “Nadie vive tan cerca de nadie”.

Pedro Mairal

Mairal est l’un de nos préférés. Il y a 20 ans, il a remporté le prix Clarín du roman avec “Una noche con Sabrina Love”, étant le plus jeune à avoir jamais reçu la première place. Depuis lors, il nous surprend avec des romans, de la poésie, des histoires, des livres pour enfants et même des chansons.

Son roman le plus connu, qui a été traduit dans plus de 15 langues, est La Uruguaya.

Samanta Schewblin

Samanta Schewblin est l’un des poids lourds de l’Argentine et fait figure de pionnière dans le classement international depuis quelque temps déjà. Elle a deux romans à son actif: “Distancia de rescate” et “Kentukis”, mais elle est surtout une grande conteuse. Ses meilleures histoires se trouvent dans “Siete casas vacías” et” Pájaros en la boca” . Nous n’allons pas énumérer tous ses prix parce que nous ne voulons pas vous ennuyer, mais sachez que cet Argentine est reconnue par de grandes institutions dans le monde entier. Elle est déjà en train de devenir un classique de notre littérature.

Luciano Olivera

En plus d’être un grand écrivain, Luciano Olivera est également producteur, scénariste et réalisateur de télévision.

Après avoir écrit “Aspirinas y caramelos” son nom a commencé à résonner de plus en plus fort.

En 2018, il a publié le roman “Largavistas” et, il y a quelques mois, il a lancé “No le llames amor a cualquier cosa”.

Eduardo Sacheri

Eduardo Sacheri est devenu un classique des contemporains. Les films “El secreto de sus ojos” y “La odisea de los giles” sont basés sur ses romans. Si vous n’avez encore rien lu de lui, nous vous le recommandons sans hésitation. Chacun de ses romans a la capacité de vous accrocher dès les premières pages!

Magalí Etchebarne

Le premier livre de Magalí Etchebarne, “Los mejores días”, a été publié en 2017 par la maison d’édition Tenemos las máquinas, et il nous a fait tomber amoureux de sa prose.

Les histoires qui composent le livre sont racontées par des femmes à différents stades et dans différents rôles, unies par le désenchantement de la vie adulte.

Olivia Gallo

Olivia Gallo est la plus jeune de notre sélection. À seulement 24 ans, elle a publié le livre d’histoires “Las chicas no lloran”. Certaines personnes dans le monde littéraire l’ont défini comme un “livre générationnel” parce qu’il raconte à la première personne l’histoire d’une jeune fille qui peut à peine échapper à la vision adolescente de la vie. Il y a les telos, les maisons de retraites, les joueurs de baseball. Les histoires ont un ton intime et presque confessionnel, jouant avec le – faux ? – illusion de l’autobiographique.

Il y a dans son roman une voix brute et, en même temps, rebelle qui raconte un Buenos Aires que les jeunes connaissent très bien.

Julia Moret

L’écriture de Julia Moret est hors de ce monde. Elle est la mère de Lucas et Anna. Elle a commencé à écrire sur eux, sur le syndrome d’Asperger, sur le fait d’être gentil. Au cours des trois ou quatre dernières années, nous avons vu Julia devenir écrivain.

Ses textes, plus beaux les uns que les autres, interrogent, émeuvent et montrent les coulisses d’une famille qui apprend sans cesse.

En 2017, elle publie “La música que llevamos adentro” , son premier livre. C’est un recueil d’histoires de sa vie quotidienne, traversées par cette sensibilité qui l’identifie. “L’autisme, le syndrome d’Asperger et une façon différente de voir le monde”, résume la couverture

Tamara Grosso

S’il y a des amateurs de poésie, cette recommandation est pour vous! Tamara Grosso est écrivain, rédactrice et diplômée en communication sociale. Elle a publié “Márgenes”, “Guatepeor” et “Cuando todo refugio se vuelve hostil”.

Notre préféré est Márgenes, un livre de poésie écrit en marge du livre, des notes de la faculté, des billets de deux pesos.

Il y a beaucoup de beauté condensée dans ses paroles. Elle l’a publié en 2016 avec Objeto Editorial et depuis 2019 elle a fait une édition pdf de distribution gratuite.

Tamara Mathov

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous avez reçu ce cadeau bien mérité : El tiempo muerto, de Tamara Mathov.

Est-ce l’un de nos préférés ? C’est certainement le cas. Une belle invitation à philosopher sur le temps, la distance et le deuil. Hautement recommandé.

Cette histoire a remporté le troisième prix du concours “Cuentos a la calle”, organisé par Una Brecha. L’objectif du projet était basé sur une idée très simple : “Si l’on passe de plus en plus de temps à regarder le téléphone portable, pourquoi ne pas en profiter pour promouvoir la lecture des écrivains argentins contemporains ? Les histoires de cette anthologie sont destinées à être lues pendant que le bus arrive, que vous voyagez en métro ou en train, que vous faites la queue au supermarché ou que vous attendez d’être servi quelque part”.

