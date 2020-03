Le plaisir, la joie et le bonheur résident parfois dans les choses les plus simples ? Que diriez-vous d’un week-end, en couple ou entre amis, dans un environnement décontracté mais dynamique et sophistiqué ? Le 1828 SMART Hotel à Buenos Aires est l’endroit idéal pour vous !

Venez découvrir les charmants espaces, décorés avec beaucoup de goûts et un vrai sens du détail. Et profitez également de l’attention chaleureuse et attentive du personnel. En effet, ils feront de votre séjour une expérience mémorable, pleine de plaisir et de détente.

Cet hôtel fait partie de la prestigieuse association internationale Small Luxury Hotels of the World. Elle distingue les principaux hôtels-boutiques de luxe indépendants du monde par leur caractère unique et leur excellence.

Le 1828 Smart Hotel est un joyau caché au cœur de Palermo Soho.

Espace commun, avec accès direct à la piscine – photo

Un hôtel haut de gamme

Le côté luxueux et chaleureux de l’hôtel est renforcé par l’intimité des chambres. Un design avant-gardiste, une décoration exquise, des couleurs paisibles et des blancs lumineux invitent à la détente. Mais également des salles de bain élégantes recouvertes de marbre italien et des équipements haut de gamme, qui complètent le raffinement et le charme de l’endroit.

L’hôtel se compose de 14 chambres. Elles se divisent en 3 catégories.

La smart room : Une chambre chic et moderne de 22m². Elle offre toutes les facilités et les commodités pour satisfaire le voyageur le plus expérimenté. Idéal si il cherche à se reposer et à récupérer de l’énergie pour continuer à profiter de la ville

La smart deluxe room : Une chambre sophistiquée et confortable de 26m². Elle se distingue par ses espaces soigneusement décorés et ses blancs impeccables. Une élégante tête de lit en cuir encadre le lit King Size. Une luxueuse salle de bain en marbre complète ce décor glamour.

La smart suite : Elle peut accueillir 2 à 3 personnes grâce à ses 46m², son lit King Size et son canapé-lit. Elle dispose d’un balcon privé avec jacuzzi. De plus, vous serez enchantés par les équipements haut de gamme de cette suite.

Chaque chambre dispose, d’autre part, d’un lit haut de gamme, d’une smart TV HD, d’un mini-bar, d’une cafetière Nespresso, d’une station d’accueil pour iPhone, de la climatisation réversible, de stores électriques, d’un diffuseur d’huiles essentielles, de miroirs anti-buée, sèche-cheveux, peignoir et chausson…

Smart Suite – photo

LES PLUS du 1828 Smart Hotel

Le 1828 Smart Hotel met à votre disposition un spa et une salle de fitness. Ainsi, vous pourrez vous offrir un massage, un moment au sauna (privatisé) ou simplement profiter de la piscine extérieure chauffée et de son solarium.

La salle de remise en forme est dotée d’un équipement de pointe. Vous avez la possibilité de faire une séance avec un entraîneur personnel ou de participer à un cours de Yoga (sur réservation).

Le buffet du petit-déjeuner est complet. Il propose chaque matin une sélection de produits de qualité. En effet, profitez des jus naturels, infusions, céréales, fruits, yaourts, pains, charcuteries et fromages, plats chauds, vins mousseux et délicieuses miniatures sucrées. Parfait pour commencer la journée du bon pied !

Le Piano Lounge Bar offre un service gastronomique disponible toute la journée. Il propose également une carte variée de vins et de cocktails.

Par ailleurs, l’hôtel vous offre un délicieux cocktail de bienvenue.

Notre coup de cœur : Le service proposé par l’hôtel est sans égal. Ils répondront à toutes vos exigences et s’occuperont de chaque détail afin que vous puissiez vous détendre complètement et vivre un séjour sans pareil. N’hésitez pas à leur demander des conseils et suggestions. Vous pourrez profiter au maximum de votre visite de Buenos Aires. Ils seront ravis de vous renseigner à ce sujet, afin que vous puissiez vous sentir comme un véritable porteño.

Piscine – photo

Alors, si vous passez à proximité de Buenos Aires , vous ne pouvez pas manquer un endroit comme celui-ci !

Si vous êtes tentés par la découverte Buenos Aires et de ses alentours, laissez-vous charmer par un voyage organisé par l’agence Equinoxe, spécialiste du voyage en Argentine depuis 29 ans.

CET ARTICLE VOUS A PLU? VOUS AIMERIEZ AUSSI…