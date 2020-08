Le Carpincho, ou Capibara, est le plus grand rongeur au monde. Il est originaire d’Amérique du sud, et a soudainement fait irruption sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Argentine-info vous dit tout sur ce sympathique animal bien connu des argentins.

Une famille de carpinchos. Source Pinterest

Le plus grand rongeur

Le carpincho a un corps lourd en forme de tonneau et une petite tête. Son pelage est brun-rougeâtre sur la partie supérieure du corps et brun-jaune sur la partie inférieure. Il peut atteindre 1,30 m de long et peser jusqu’à 65 kg! Il a les pieds légèrement palmés et, comme les cochons, il n’a pas de queue et possède 20 dents. Ses pattes arrière sont légèrement plus longues que les pattes avant. Son museau est émoussé, avec des yeux, des narines et des oreilles sur le dessus de la tête, comme chez de nombreux animaux qui ont un mode de vie partiellement aquatique. Cela leur permet de sortir pour respirer au dessus de l’eau. Cela leur est aussi utile pour observer leur environnement,sans trop se distinguer de la surface. Les femelles sont légèrement plus grandes que les mâles.

Le pelage est long et rugueux, mais à certains endroits, il est si fin que l’on peut voir la peau à travers. Cela les rend sujets aux insolations et, pour les éviter, ils se prélassent dans la boue pour protéger leur peau du soleil. Certains spécimens ont des taches noires sur le visage, sur l’extérieur des jambes et sur le dos.

L’habitat naturel du carpincho

Son immense territoire comprend presque toute l’Amérique du Sud à l’est des Andes, dans les bassins de l’Orénoque, de l’Amazone et du Rio de la Plata ; il couvre l’est du Venezuela et de la Guyane jusqu’en Uruguay, le Paraguay dans une grande partie de l’Argentine.

On les trouve généralement près des lacs, des rivières, des marais ou des mangroves. Ils ont également besoin d’un sol ferme pour dormir, idéalement avec une végétation épaisse pour les protéger. Pour se nourrir, ils n’ont aucun problème à aller dans la savane et les prairies. Ils vivent principalement dans les plaines, mais aussi à des altitudes allant jusqu’à 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Comparé à d’autres espèces animales d’Amérique du Sud, les carpinchos tolèrent assez bien les changements d’habitat causés par l’activité humaine. Ils peuvent en effet survivre dans des zones transformées en plantations ou en pâturages.

Leur présence en Argentine

Les carpinchos vivent principalement dans les provinces mésopotamiennes de Misiones, Corrientes et Entre Ríos. On les trouve également dans les zones de marais, de marécages et le long des cours d’eau dans les provinces de Formosa, Salta, Chaco et Santa Fe et Buenos Aires.

Alimentation

Le régime alimentaire est principalement composé d’herbes terrestres et est complété de temps en temps par des plantes aquatiques. Parfois, ils pénètrent dans les plantations et se nourrissent, par exemple, de canne à sucre, de pastèques ou de maïs. Ils ont un système digestif extrêmement efficace qui leur permet de subsister grâce à un régime alimentaire composé de peu d’espèces végétales.

Comportement et vie sociale

Activité

Les carpinchos sont principalement des animaux crépusculaires. Ils passent la chaleur de la journée dans des trous dans la boue ou dans l’eau. Pour dormir, ils se cachent au milieu d’une épaisse végétation ; ils n’ont pas besoin de terrier. Cependant, dans les zones où ils sont perturbés par les activités humaines, ils changent et adoptent un mode de vie nocturne.

Si un carpincho sent un danger, il avertit les autres avec un aboiement court, et immédiatement ils courent tous à une vitesse comparable à celle d’un cheval pour se mettre à l’abri dans l’eau. Ils peuvent plonger et rester sous l’eau jusqu’à cinq minutes, et sont capables de nager avec tout leur corps immergé à l’exception de leurs oreilles, de leurs narines et de leurs yeux.

La vie sociale

Ils vivent en groupes, qui peuvent être constitués d’un couple et de leur progéniture, ou d’un groupe plus important de spécimens adultes. La taille des groupes varie entre six et vingt animaux. Dans de rares cas, on peut également observer des spécimens solitaires, presque toujours des mâles adultes.

Ils communiquent entre eux par le biais de diverses vocalisations. Il s’agit notamment d’un ronronnement semblable à celui d’un chat, qui indique la soumission, d’un cri d’alarme semblable à l’aboiement d’un chien, d’un cliquetis qui exprime le bonheur, et de sifflements et grognements stridents.

Quelques mèmes de Carpincho

Comme nous l’avons dit en introduction, ces grands rongeurs ont envahis les réseaux sociaux il y a peu, sous forme de mèmes : ces montages photographiques auxquels on ajoute un texte comique. Nous partageons avec vous une sélection ds meilleurs mèmes du moment!







Quelques mèmes sur les carpinchos

Vous rêvez de partir à la rencontre des carpinchos dans leur milieu naturel? N’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

Vous avez aimé cet article? Vous aimerez aussi: