Situés au cœur du parc national Nahuel Huapi, entre les provinces de Río Negro et Neúquen, le cerro Tronador et le lac Mascardi sont deux merveilles de la nature. Si vous êtes passionnés de nature et de randonnées, cette destionation vous plaira forcément ! Argentine-info vous en dit plus…

Source – photo : Sergio Carabetta

Le Cerro Tronador

Ce cerro (montagne en espagnol) est en réalité un volcan de 3 478 mètres d’altitude. Qui sépare deux parcs nationaux, le Nahuel Huapi et le Vicente Pérez Rosales, au Chili. Il doit entre autres son nom aux fréquentes chutes des morceaux de ses glaciers qui le secouaient et dont le bruit ressemblait à de violents coups de tonnerre (trueno). Avec son altitude et les trois pics acérés qui le caractérisent, il dépasse de loin les montagnes alentours. Il est devenu une destination prisée des alpinistes. Ses trois sommets et ses sept glaciers suspendus sont répartis entre l’Argentine et le Chili, ce qui le rend de toute évidence encore plus original et attractif !

Le Lago Mascardi

De plus, non loin du Cerro Tronador, vous pourrez découvrir le lago Mascardi. Qui doit son nom au jésuite Nicolás Mascardi qui avait installé une mission dans la région au milieu du XVIIe siècle. D’une longueur de 23 km et d’une largeur maximale de 4 km, il est entouré de magnifiques forêts andines. D’ailleurs, le lac est navigable et les pêcheurs y sont donc nombreux. Ses baies protégées sont devenues le refuge d’importantes colonies de poissons tels que les saumons et les truites. Il possède deux petites îles dont la « Isla Corazón » en forme de cœur. Idéal pour une escapade romantique !

Quand et comment y aller ?

Le volcan Tronador se trouve à 85 km de la ville de Bariloche et vous pourrez vous y rendre par la Route 40.

Des excursions sont également organisées sur la journée pour observer le cerro, le lac Mascardi et les paysages alentours.

Cependant, pour vous rendre dans le parc national Nahuel Huapi, il vous faudra payer un droit d’entrée et penser à vous munir de votre passeport. Pour en profiter au maximum, visez plutôt la période entre décembre et avril, les sentiers étant généralement impraticables le reste de l’année.

Pour découvrir Bariloche et le parc naturel Nahuel Huapi, contactez l’agence Equinoxe, spécialiste de vos voyages sur mesure !

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet