Vous connaissez sûrement le fameux MALBA, le musée d’art latino-américain de Buenos Aires, mais saviez-vous qu’il possède également une salle de cinéma? Argentine- info vous en dit plus sur le cinéma du MALBA.

Musée d’art latino-américain de Buenos Aires. Source Pinterest

Le musée d’art latino-américain de Buenos Aires (MALBA)

Le musée d’art latino-américain de Buenos Aires et mieux connu sous son abréviation MALBA. C’est un des musées incontournables de la capitale.

La mission du Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fondation Costantini est de collecter, conserver, étudier et diffuser l’art latino-américain du début du XXe siècle à nos jours.

Ses principaux objectifs sont d’éduquer le public et d’éveiller son intérêt pour les créateurs latino-américains ; de contribuer à la connaissance des productions culturelles latino-américaines en favorisant la reconnaissance de la diversité culturelle et artistique de cette région. Vous y retrouverez notamment des œuvres de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila Do Amaral et bien d’autres.

Les cycles de cinéma

Mais le MALBA n’est pas seulement intéressant pour son musée! En effet il propose également une programmation cinématographique intéressante et souvent inédite. Vous pourrez y visionner des films argentins, de producteurs indépendants, et ce, pour un prix défiant toute concurrence! Avant le confinement, le prix du billet valait 140 pesos contre environ 400 pesos dans les grandes salles de cinéma. C’est donc une bonne manière de conclure votre visite du musée. Vous pourrez ainsi découvrir les dernières sorties cinématographiques argentines pour un prix accessible. De plus, la plupart des diffusions sont suivies d’une discussion avec le réalisateur ou réalisatrice du film.

Intérieur du Musée d’Art Latino-Américain de Buenos Aires. Source Pinterest

Le cinéma du MALBA pendant le confinement

Depuis le début du confinement à Buenos Aires, le MALBA maintient ses cycles de cinéma. En ce qui concerne le cycle de cinéma argentin, chaque samedi le musée met à disposition un film et propose un rendez-vous dans la soirée avec le réalisateur ou réalisatrice du film pour échanger autour de l’œuvre. Rendez-vous ici pour connaitre la programmation.

Mais ce n’est pas tout! Jusqu’au 25 octobre, le musée propose également un cycle de “cinéma récupéré”.

En effet, dans le cadre du dix-neuvième anniversaire de Malba, quinze films argentins présentés dans le passé, et dans de nombreux cas sauvés par Malba Cine, seront diffusés sur la chaîne YouTube du musée pendant cinq dimanches. Certaines sont très célèbres et d’autres sont des œuvres à découvrir, mais toutes sont importantes pour diverses raisons et ont été à un moment donné sur le point de se perdre. Chaque film ne sera projeté qu’une seule fois, à des heures précises, avec une présentation de Fernando Martín Peña. Retrouvez toutes les informations ici.

