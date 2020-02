Vous n’avez jamais entendu parler du Lago de Posadas ? Aujourd’hui, Argentine-Info vous donne toutes les raisons d’aller découvrir ce petit coin de paradis.

Il est situé au nord-ouest de la province de Santa Cruz, au nord du parc provincial Perito Moreno. Le lac de Posadas est l’endroit idéal pour une escapade dans la nature, afin de se ressourcer. Vous pourrez y apprécier l’air pur de montagne tout en admirant des vues à vous couper le souffle.

Le lago de Posadas en quelques mots…

Dans un cadre incroyable, nous avons trouvé ce lac, perdu dans les recoins de la mystérieuse Patagonie argentine. Avec sa forme triangulaire et sa pente nord-est, il héberge des ruines volcaniques, dépourvues de végétation, au cœur des falaises et des gorges. La lac fait 40 km de long, et au milieu de ses eaux se trouve une formation rocheuse. L’érosion lui a donné la forme d’un tunnel appelé “El Arco“. Cette formation fait 30 mètres de long. Ainsi, les habitants disent que “cela ressemble à un dinosaure qui a bu de l’eau et qui a été pétrifié”. Une grande richesse géologique !

Le lac de Posadas offre, en effet, à tous ses visiteurs la tranquillité et la paix en pleine nature. Profitez de l’air pur des montagnes et de la splendeur bleu-turquoise de ses eaux cristallines !

Un peu d’histoire

Les premiers colons qui se sont installés dans la région du lac Posadas l’ont fait au début du siècle dernier. L’origine de la ville Lago de Posadas remonte à 1920 ; en 1959, c’est le nom Hipólito Yrigoyen qui l’a emporté, mais la ville a été et est toujours connue sous le nom de Lago Posadas. Les habitants voudraient qu’il soit le nom officiel, en l’honneur du lac.

Aujourd’hui, ce petit village de montagne (de 250 habitants seulement) propose pourtant une offre d’hébergement variée. Le Cerro de los Indios est un ancien refuge indigène. Il offre une large vue sur la vallée. Ainsi, on peut comprendre pourquoi les Tehuelches ont choisi ce paradis pour s’y installer.

Les activités à faire au lac et ses alentours

Les attractions touristiques de la région sont innombrables grâce à son microclimat. Il offre la possibilité de découvrir la faune et la flore ainsi que les glaciers du Mont San Lorenzo. Le lac de Posadas est à 3700 mètres d’altitude, il est donc le plus haut de la province.

Le lac Posadas s’est ouvert au monde en offrant d’excellents services, de beaux paysages, une grande variété de sports, des activités archéologiques, le tourisme d’aventure, l’histoire, la culture, la pêche sportive, le trekking, l’alpinisme, l’équitation, entre autres.

Dans les vallées près des camps de base du Mont San Lorenzo, vous pouvez faire des promenades dans les forêts de Lenga.

Tout près, et facilement accessible, se trouve le Cerro de los Indios. C’est un endroit extraordinaire qui abrite des peintures de 3800 ans, à seulement 3 km du lac. Parmi elles, on remarque la représentation emblématique d’une “licorne”.

Pour les amateurs de pêche sportive, ce lac abrite une grande population d’espèces de poissons indigènes !

