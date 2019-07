La légende de Anahí est aussi appelée la légende de la fleur du Ceibo. Ce beau récit raconte l’histoire d’une jeune fille indienne appartenant à la tribu des Guaranis. Une tribu indomptable et belliqueuse. Ce mythe est devenu par la suite le symbole de l’Argentine et de l’Uruguay.

Fleur du Ceibo

La légende

Bien avant que les conquistadors espagnols n’arrivent sur les terres indiennes, vivait au bord du río Paraná une jeune fille laide, nommée Anahí. Cependant, malgré sa laideur, elle savait capter l’attention des autres par sa voix et ses chants mélodieux. Elle chantait les soirs d’été, des éloges aux Dieux ou aux beauté de la Terre mère.

Il est dit que ceux qui ont le privilège de la belle voix et partagent leur don à ceux qui sont proches, sont des âmes qui gagnent un peu de paradis pour l’au-delà.

Le jour ou les envahisseurs sont arrivés, les temps heureux sombrèrent dans le chaos. La tribu de Anahí, connu la guerre, et les pillages. Certains indiens furent emmenés de force et devinrent prisonniers et même esclaves de ces guerriers à la peau blanche. Malheureusement, Anahí en faisait partie.



Cependant, un soir, la sentinelle qui gardait les prisonniers s’endormi profondément, Anahí en profita alors pour s’échapper. Mais l’homme se réveilla au moment de sa fuite. Avant qu’il n’ait pu l’attraper, l’indienne lui planta un couteau dans la poitrine. Le cri du garde fit tellement de bruit que les autres soldats ne tardèrent pas à partir à la poursuite de Anahí dans les bois.

Furieux, les conquistadors attachèrent alors la jeune fille autour d’un arbre, et mirent le feu au bûcher.



Anahí sur le bûcher

L’étrange bûcher d’Anahí

Néanmoins, quelque chose d’inhabituel se produisit. Les flammes semblaient ne pas toucher Anahí. Exacerbés, les envahisseurs décidèrent de rajouter du bois pour alimenter le feu. Même si ce dernier grandit, les flammes n’éffleuraient jamais la jeune fille. Puis le feu et Anahí se sont transformés en bois, branches et feuilles. Les fleurs étaient rouges comme le feu.

La nature à décidé d’épargner la vie de cette fille qui chantait avec tant d’amour la beauté de la terre et des Dieux. Elle s’est donc transformée en un arbre pour qu’elle soit immortelle.

Ainsi, est né le premier arbre du Ceibo dans le monde.

Aujourd’hui, la fleur du Ceibo est le symbole de l’Argentine mais aussi de l’Uruguay. C’est l’une des fleurs les plus représentative de l’Amérique du Sud. Symbole d’une blessure qui n’est toujours pas guérie.

Cet article vous a plu ? Alors prenez le temps de lire ceux la !