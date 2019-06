Vous aimez les légendes ? Vous voulez en savoir plus sur les mythes argentins ? Alors en voici une, la légende de la fleur d’Amancay ! Une histoire émouvante, remplie d’amour mais quelque peu dramatique.

Sans aucun doute vous allez aimer ce mythe, qui est devenue le symbole de l’amour inconditionnel. Plongez-vous dans cette merveilleuse histoire !

La fleur de Amancay – Wikipedia

La fleur d’Amancay, aussi appelée Lys des Incas, est une fleur jaune tachée de rouge que l’on trouve en Patagonie et qui fleurit de décembre à mars.

Que raconte cette légende ?

C’est dans la région de Ten Ten Mahuida (Aujourd’hui le Mont Tronador), que vivait une tribu indienne, les Vuriloche.

Quintral, le fils du cacique du clan était le centre des convoitises de toutes les filles, dont Amancay. Cette dernière ressentait une admiration et un profond amour pour lui. Le coeur de Quintral s’enflammait également lorsqu’il la voyait. Mais aucun des deux ne pouvaient l’avouer à cause de leur condition sociale différente. De plus, le père de Quintral ne l’aurait jamais accepté.

Cependant un jour, plusieurs indiens de la tribu commencèrent à mourir petit à petit à cause d’une épidémie inconnue. Malheureusement, Quintral était touché par cette maladie. Son état ne faisait qu’empirer, et il ne cessait de répéter le nom de sa bien aimée, Amancay. Désespéré, le père demanda à ce que l’on amène la jeune fille au chevet de son fils, dans l’espoir qu’elle ait un pouvoir sur sa guérison.

Entre-temps, Amancay avait consulté une Machi, une guérisseuse, qui lui avait révélée le secret pour guérir Quintral. Elle devait préparer une infusion avec une fleur jaune qui poussait qu’au sommet du Ten Ten Mahuida. C’est sans hésitation qu’elle se mit en marche jusqu’à la montagne.

Culminant à 3500 mètres, ce fut une ascension pénible et difficile. Elle trouva finalement cette belle fleur. Cependant, elle ne prit pas attention au grand Condor qui l’observait. Et lorsqu’elle cueillit la fleur, le condor descendit et l’accusa d’avoir prit la fleur des Dieux et qu’il fallait donc la rendre immédiatement. La jeune fille s’excusa et lui expliqua la situation. Des larmes coulèrent sur ses joues et émurent le grand oiseau.

Il lui proposa alors un marché. La fleur contre son cœur. Elle accepta sans l’ombre d’un doute car elle se demandait a quoi lui servirait-il si elle n’avait personne à aimer.

Amancay s’agenouilla et délicatement le condor lui arracha son cœur. Dans son dernier souffle, la jeune fille murmura le nom de son amant, Quintral. Ému par un tel amour, le condor s’envola jusqu’au royaume des Dieux, tout en prenant soin du cœur et de la fleur. En volant, il répandit sans s’en rendre compte des gouttes du sang d’Amancay, et qui éclaboussaient non seulement la route mais aussi la délicate fleur.

Une fois à destination, il implora d’être autorisé à apporter le remède à Quintral et que le sacrifice de la jeune fille ne soit pas oublié. Les deux choses furent accordées. Et de chaque goutte de sang qui est tombée dans les vallées et les montagnes est née une belle fleur jaune avec des tâches rouges qui est devenue le symbole de l’amour inconditionnel.

Depuis ce jour-là, celui qui donne une fleur d’Amancay te donne son cœur.

