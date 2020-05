Le mont Hornocal se situe dans la Quebrada de Humahuaca. Cette vallée est un endroit encore sauvage et préservé. Elle a d’ailleurs été déclarée Patrimoine Culturel et Naturel de l’Humanité en juillet 2003 par l’UNESCO. Ceci pour ses splendides paysages. Mais également pour les nombreux villages et cités qui abritent nombre de vestiges précolombiens et coloniaux.

La chaîne Hornocal. Source Pinterest

Connaissez-vous le Mont Hornocal ?

Encore peu connu des touristes, les locaux l’appellent le mont aux 21 couleurs et, c’est peu dire ! Après une heure de route sur un chemin de terre en assez bon état vous arrivez alors aux premières loges… Perchés sur un mirador à plus de 4 000 mètres d’altitude face à vous, une incroyable variété de couleurs vous saute aux yeux ! Allant du rouge cendré au vert pâle en passant par le orange, on en vient à se demander si tout cela est naturel… Et pourtant, tout au long de la journée les couleurs changent et les reliefs aussi.

Un paysage naturel incroyable

La serranía de Hornocal offre l’un des panoramas les plus spectaculaires de la région. Ses flancs de montagnes sont en effet constitués de strates sédimentaires plissées en une succession de formes triangulaires aux multiples couleurs. L’ocre, le vert, le jaune, le blanc se déclinent en une trentaine de nuances. Les couches stratifiées situées plus bas créent un contraste saisissant par leur couleurs chaudes allant du rouge vif au violet. La palette de couleurs varie selon le moment de la journée et la luminosité ambiante, atteignant sa pleine intensité lorsque le soleil amorce son déclin.

Cette formation sédimentaire remonte à environ 75 millions d’années. Les différentes couches sédimentaires ont été soulevées au fil du temps par l’activité tectonique et ont conduit à la formation de la cordillère des Andes. Les processus de faille, la formation de plis dans la roche, des phénomènes d’érosion et la présence de différents types de minéraux ont ainsi façonné le paysage particulier de Hornocal.

Le mont aux sept couleurs, Quebrada de Humahuaca. Source Pinterest

Quand y aller?

On vous conseille de vous y rendre entre 15h et 18 là où le soleil joue le plus avec ces hauteurs. Pour y accéder vous pouvez prendre un taxi depuis Humahuaca. Profitez-en pour acheter de bons produits locaux (un excellent fromage de chèvre) et préparer votre pique-nique. Soit si vous êtes en voiture, l’accès est relativement bien indiqué.

Si vous êtes dans la région, profitez-en pour vous rendre au parc national de Calilegua, entre végétation luxuriante et faune intrigante.

