Les Chutes d’Iguazu, vous en avez sûrement entendu parler. Cependant n’hésitez plus à aller les voir !

Le Parc National d’Iguazu vous impressionnera par ses Chutes imposantes, et ce n’est pas pour rien qu’elles font parties de l’une des merveilles du monde. De plus, ce parc est reconnu mondialement pour la beauté de ses Chutes mais aussi pour la biodiversité de sa forêt, de sa flore et de sa faune.

L’HISTOIRE EN QUELQUES MOTS

Mais commençons tout d’abord par un peu d’histoire. Les chutes ont été découvertes par l’Européen Alvar Nuñez Cabeza de Vaca au XVIe siècle. Il baptisera cet endroit “Saltos de Santa Maria“. La première excursion touristique n’est arrivée qu’a la fin du XIX siècle, avec à bord Victoria Aguirre, une artiste peintre. C’est elle-même qui a permis la construction de la route qui relie Puerto Iguazu aux Chutes. Et ce n’est qu’en 1934, que le parc national d’Iguazu est créé.

LE PARC NATIONAL D’IGUAZU

Ce parc s’étend sur 67 620 hectares, à l’extrême nord de la province de Misiónes.

Vous trouverez donc les célèbres Chutes d’Iguazu, on compte plus de 275 cascades pouvant atteindre plus de 80 mètres de hauteur et s’étendent sur 2,7 km, près de la rivière Paraná.

Ce spectacle grandiose est situé entre les frontières de l’Argentine, Puerto Iguazu du Brésil, Foz Do Iguazu et du Paraguay, Ciudad del Este/Presidente Franco.

Cependant seuls les parcs argentins et brésilien sont reconnus comme patrimoine mondial de l’UNESCO.

Activités

Le parc National d’Iguazu vous propose quelques activités pour profiter au mieux de ces merveilles naturelles.

La journée il est possible de les contempler à pied, le long d’un sentier entouré de la forêt. Vous pouvez faire cette excursion du côté Argentin comme du côté Brésilien.

Aller prendre aussi une douche sous les Gorges du Diable ou sous la chute San Martin en bateau. Cette excursion vous permet de voir de plus près et autrement les chutes. Les chutes vont vous fasciner par leur hauteur mais aussi par le bruit de tonnerre qu’elles émettent.

Vous pouvez aussi les découvrir vues du ciel, à bord d’un hélicoptère. Cette expérience unique vous permettra d’avoir une vue panoramique sur toutes les chutes.L’autre spécialité de ce parc est une excursion près des cascades en pleine nuit éclairée par la lune. Et cela, restera inoubliable à coup sûr. Cette balade nocturne ne se fait malheureusement que cinq nuits par mois et selon trois horaires ; 19h45, 20H30, 21H15.

Le parc propose aussi d'autres activités notamment pour admirer la flore et la faune, comme avec le train écologique de la forêt, et beaucoup de sentiers vous permettant de vous promener à travers la forêt, à côté ou en dessous des chutes.

Ce qu’il faut savoir

80% des chutes sont du côté Argentin

Les chutes se sont formées à la suite d'une éruption volcanique

Les chutes ont été filmées dans plusieurs films tel que "la Misión ", "Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal", "Mr Magoo" et "Miami vice "

En 2017, 1 500 000 personnes ont visité les chutes

La Chute la plus importante est la Gorge du Diable, faisant 82 mètres de hauteur, 150 mètres de large et 700 mètres de longueur. Cette chute est en forme de "U".

