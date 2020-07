Le Pichiciego est un animal endémique de l’Argentine. Vivant principalement sous terre, il est très difficile à étudier et beaucoup de mystère règne encore autour de ce tatou, le plus petit du monde. Argentine-info pour en dit plus sur le Pichiciego!

Pichiciego. Source Insolitanaturaleza

D’oú vient le nom du Pichiciego?

Le Petit Pichiciego est un mammifère rare dont le nom scientifique est Truncatus Chlamyphorus. Son nom commun vient de la langue mapuche dans laquelle le mot “pichi” est utilisé pour décrire quelque chose de taille réduite.

Mais ne vous y trompez pas, ce petit animal a un talent pour la construction de tunnels tout simplement impressionnant.

L’autre partie de son nom, “ciego” aveugle, ne lui rend pas tellement justice, car sa vision n’est pas nulle mais différente, car elle sert à percevoir les changements de luminosité de l’environnement et non à différencier les couleurs et les formes, donc il n’est pas complètement aveugle.

Sa morphologie

Il ne mesure qu’environ 10 cm de la tête à la queue.

Mais ce qui est vraiment rare chez cet animal, c’est sa couleur rose sur la plus grande partie de son corps chez les Pichiciegos bébés et adultes.

Ce mammifère rare possède une coquille composée de plusieurs couches comme un tatou commun, mais celle-ci est amovible. Sa fourrure est blanche, selon certains scientifiques, cela lui permettrait de s’adapter à la blancheur de la neige hivernale. Ce qui est certain, c’est qu’il est très utile pour la protection contre le froid en raison de sa texture soyeuse.

La peau de ses pattes est rugueuse et dure, ce qui est un bon complément aux fortes griffes dont il dispose et qu’il utilise pour creuser ses terriers, d’ailleurs très habilement.

Sa queue est également une exception, car sa forme de diamant est à l’opposé de celle des autres tatous. Elle a également une fonction différente dans le cas du Pichiciego : elle sert de support lors de la marche. Il l’utilise en effet comme une cinquième jambe.

Représentation du Pichiciego. Source Wikimedia

Alimentation du Pichi ciego

Le Petit Pichiciego est omnivore, il peut donc manger à la fois des aliments végétaux et organiques.

Son menu peut comprendre des fourmis, des vers et d’autres petits insectes vivant sous terre ; en outre, certaines plantes et racines lui servent également de nourriture.

Son odorat très développé lui est très utile, en l’absence d’une “meilleure” vision. Cependant, on ne connaît pas d’autres détails sur le régime alimentaire de cet animal particulier et unique.

Son habitat naturel

Lorsqu’il fait surface pour trouver de la nourriture et qu’il est menacé, il creuse avec sa dextérité caractéristique. Ce mécanisme d’autodéfense limite encore plus son observation.

Géographiquement, ces animaux rares ont été observés exclusivement dans la région centrale de l’Argentine.

Ils sont à l’aise dans les zones plus sèches et plus arides de cet écosystème. En fait, plus la zone est sableuse, plus elle est confortable pour lui.

Bien sûr, le sol ne doit pas être trop friable, car il ne serait pas structurellement stable, ce qui rendrait impossible la construction d’un logement.

Le degré de difficulté pour le voir est très élevé, ce qui a limité l’étude plus large de son habitat, ajouté à cela son lieu d’origine réduit rend impossible toute étude plus approfondie de son environnement et de son mode de vie.

