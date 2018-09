Le tango voit le jour à partir du XIXème siècle, dans la région du Río de la Plata, en Argentine et Uruguay. Cependant, Buenos Aires reste incontestablement le berceau du tango, dansé à l’époque dans les bas quartiers. Depuis, cette danse d’improvisation s’est démocratisée et est devenue synonyme de sensualité, séduction ou encore élégance. Cette danse représente une véritable source d’inspiration pour l’art cinématographique. En effet, nombreux sont les films où le tango apparaît. Argentine-info vous propose une sélection de six scènes de films incontournables de tango.

Réalisé par : Alan Parker

Acteurs : Madonna et Antonio Banderas

Pays d’origine : Etats-Unis

Synopsis : 1952. Eva Peron meurt prématurement d’un cancer alors qu’elle allait accéder à la vice-présidence de son pays. L’Argentine pleure cette paysanne dont l’ascension fulgurante et le combat pour la défense des pauvres ont modifié le cours de son histoire. Ce film opéra évoque la vie de cette femme qui connut selon Alan Parker “une destinée personnelle incroyablement originale et une histoire politique extraordinairement forte”. – Allociné



Réalisé par : Sally Potter

Acteurs : Sally Potter, Pablo Verón, Guilaume Galienne

Pays d’origine : Britannique, Français, Argentin, Allemand, Néerlandais

Synopsis : Une réalisatrice qui écrit un scenario sur le tango pour Hollywood, insatisfaite de son travail, décide de prendre des leçons avec un danseur qui vit à Paris. Ils tombent amoureux et concluent un marché: s’il fait d’elle une danseuse de tango, elle fera de lui une star du cinéma. Il accomplit sa part du marché. Mais leur tentative de faire un film ensemble à Buenos Aires met au jour toutes les complexités de leur histoire. – Allociné

Réalisé par : Carlos Saura

Acteurs : Miguel Ángel Solá et Cecilia Narova

Pays d’origine : Espagne, Argentine

Synopsis : Un talentueux metteur en scène, que sa femme vient de quitter, distrait son chagrin en se réfugiant dans le travail et se lance à cœur perdu dans un vaste projet de film consacré au tango. Au cours des auditions, il rencontre une merveilleuse et ravissante danseuse, Elena, qui est la protégée du principal commanditaire du spectacle, le puissant Angelo Larroca. Mario et Elena sont pris d’une passion aussi irrépressible que dangereuse. Lors de la répétition générale, un des hommes de main de Larroca se glisse parmi les danseurs et poignarde Elena. – Allociné

Réalisé par : Baz Luhrmann

Acteurs : Nicole Kidman et Ewan McGregor

Pays d’origine : Australie, Etats-Unis

Synopsis : A la fin du XIXe siècle, dans le Paris de la Belle Epoque, Christian, un jeune poète désargenté, s’installe dans le quartier de Montmartre et découvre un univers où se mêlent sexe, drogue et french cancan, mais se rebelle contre ce milieu décadent en menant une vie de bohème. Il rêve d’écrire une grande pièce, et le peintre Henri de Toulouse-Lautrec est prêt à lui donner sa chance. Celui-ci a besoin d’un spectacle grandiose pour le Moulin Rouge et le poète est embauché pour rédiger le livret de la revue. C’est là qu’il tombe amoureux de la courtisane Satine, la star du prodigieux cabaret… – Allociné

Réalisé par : Rob Marshall

Acteurs : Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones et Richard Gere

Pays d’argentine : Etats-Unis, Allemagne, Canada

Synopsis : A Chicago, dans les années vingt, Roxie Hart, une jeune femme qui rêve de monter sur la scène de l’Onyx Club, est accusée du meurtre de son amant indélicat et envoyée en prison. Derrière les barreaux, elle retrouve celle qu’elle admire, Velma Kelly, une chanteuse de jazz condamnée pour avoir tué son mari et sa soeur, pris en flagrant délit d’adultère. Le très populaire avocat Billy Flynn va brillamment plaider leur cause et attirer l’attention des médias sur ces deux jeunes femmes à la superbe voix. Roxie, dont Billy a fait l’emblème de la naïveté abusée, devient en quelque temps une véritable star à Chicago… – Allociné

Réalisé par : Frédéric Fonteyne

Acteurs : François Damiens, Anne Paulicevich, Sergi López

Pays d’argentine : Françe, Belgique

Synopsis : JC, gardien de prison, est un homme sans histoire. Sa seule fantaisie consiste à suivre un cours de tango un soir par semaine. Un jour, il y rencontre une nouvelle venue, Alice. Le lendemain, il la retrouve avec surprise au parloir de la prison, elle rend visite à deux détenus : l’un est son mari, l’autre son amant…

Étrangement attiré par cette femme libre qui ne vit selon aucune règle, JC finit par transgresser tous les principes qui gouvernaient sa vie jusqu’alors… – Allociné

Bon visionnage !

