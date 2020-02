Viaresto, le guide des restaurants du journal Clarín a établi une liste des 10 plats préférés des argentins. Le bien manger est, en effet, un culte chez les argentins. La cuisine argentine est ainsi dominée par deux grandes influences européennes : italienne et espagnole. Le résultat donne une combinaison entre cuisine européenne et ingrédients du terroir qui enchante une fois de plus les papilles. Cependant, les argentins n’apportent pas une grande importance à la diététique et leurs plats préférés sont extrêmement riches. Ces plats, idéals pour manger argentin sont donc à consommer avec modération !

Voilà donc les 10 plats préférés des argentins

L’Hamburger

Les hamburgers argentins sont si délicieux grâce à leur viande de qualité, ils se déclinent néanmoins sous diverses formes tels que les hambugers végétariens ou végans. Ils sont généralement servis avec des frites. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre car les hamburgers ici sont très bien garnis. Vous trouverez ces hamburgers dans la majorité des restaurants, il existe même des restaurants où ils ne font que ça. Pas besoin de plus d'explications, sinon qu'«hamburguesa» n'implique pas forcement le pain, hamburguesa définit tout d'abord le morceau de viande.

Hamburger frites

La Milanesa-Fritas

La milanesa est une escalope panée revisitée servie avec des frites, une combinaison gagnante de tous les jours pour les argentins ! Elle est généralement préparée avec une sauce tomate et du fromage fondu sur le dessus. On croirait presque voir arriver une pizza lorsqu'on la commande au restaurant pour la première fois !

Vous pourrez la déguster dans les restaurants les plus typiques, de quoi passer un moment dépaysant.

L’Asado

L’incontournable, mythique et irremplaçable barbecue argentin. Il y est en effet une véritable tradition ici, vous ne pouvez pas passer à coté. Il s’organise généralement entre amis ou en famille mais vous pourrez y goûter ses spécialités cuites à la parrilla dans les restaurants.

Si vous souhaitez découvrir les différentes spécialités, vous pouvez commander un mix de parrilla. Vous verrez arriver un plat garni de plusieurs variétés de viandes, cela vous permet de faire des découvertes (étonnantes parfois). Plat à partager à deux ou à trois selon les endroits.

Les Empanadas

La petite reine qui allie délice, pratique, rapidité et enchante tous les palais. C’est un incontournable ici. Il s’agit, en somme, d’une pâte salée fourrée de jambon, fromage, poulet, viande, roquefort, chorizo ou encore légumes… La garniture varie en fonction des provinces. Vous pouvez également trouver des empanadas dans une version sucrée, appelées empanadillas, avec l’emblématique Ducle de leche par exemple. Ces dernières se trouvent principalement dans les régions du nord du pays.

De manière générale, les empanadas se trouvent un peu partout, que ce soit en apéritif dans des bars à vins par exemple, en starters dans les restaurants ou dans des petits snacks ou stands de nourriture à emporter.

Le Choripan

Le plat de « rue » par excellence. Pourquoi est-il tant apprécié ? Il est facile à préparer, rapide à manger et relativement bon marché. Il s’agit d’une grosse saucisse (chorizo) cuite à la parrilla dans un morceau de pain. C’est généralement la première chose servie à un asado. C’est, en quelques sortes, le cousin du hot dog à l’argentine.

Le chorizo d’Amérique Latine a un goût assez différent de celui que l’on peut trouver en Europe. Alors n’attendez plus, et venez goûter cette spécialité.

Les Ravioles à la sauce

Ravioles argentines – Wikipedia

La culture argentine étant influencée, entre autres, par les italiens, on ne pouvait pas passer à coté des pâtes fraiches et donc du fameux plat de ravioles. Vous pouvez accompagner vos ravioles de différentes sauces allant de la carbonara, au pesto (avec beaucoup de basilic et d’huile d’olive), en passant par la sauce portugaise à base d’aubergine et de tomate, ou le fileto, qui est composé de tomate, d’ail, de sel et d’huile d’olive. Les ravioles s’accompagnent généralement d’une bouteille de vin rouge.

La Pizza

Nous retrouvons encore une fois les origines italiennes avec ce plat. D’autant plus qu’on dit que l’on trouve les meilleures pizzas du monde à Buenos Aires ! A Buenos Aires, on y trouve même le plus grand nombre de pizzerias par habitant au monde. La pizza argentine se caractérise par la “media masa” (une base de pâte plus épaisse) et par l’abondance de mozzarella. Elle se consomme généralement accompagnée par un vin moscato.

Si vous passez par Buenos Aires, arrêtez- vous dans l’une des pizzerias historiques d’Argentine. Banchero est une pizzeria de renom, fondée en 1932 mais dont l’origine est bien plus ancienne. La pizzeria Güerrín se distingue également, dont la pizza est considérée comme l’une des meilleures au monde. Laissez-vous tenter, cela en vaut le détour.

Le « vigilante »

Il s’agit d’un dessert très simple, populaire en Argentine et en Uruguay. Vous pouvez le préparer vous même en découpant du fromage et de la pâte de fruits, il ne vous reste plus qu’à les superposer. Pour le fromage, choisissez un fromage neutre qui n’est pas trop salé.

Pour la petite anecdote : ce dessert a été créé dans une cantine de Palermo des années 1920 (à Buenos Aires), fréquentée par des policiers. C’est pour cette raison qu’il a reçu le nom de “vigilante” qui signifie “chien de garde“. Vous pouvez trouver des variantes de ce dessert en utilisant différents types de fromages et différentes sortes de “dulce“.

Les glaces

Ce sont fondamentalement les immigrants italiens qui ont importé leur savoir faire et développé jusqu’à aujourd’hui les coutumes et les saveurs. Les argentins et leur palais sucré ont intégré complètement cette culture de la glace, ils en sont de grands consommateurs et aficionados. Les glaciers artisanaux courent les rues en argentine. Chez Equinoxe, on a un petit faible pour la glace au “dulce de leche” qui est un incontournable en Argentine !

À voir absolument si vous être de passage à Buenos Aires : le glacier historique, encore existant, El Vesuvio (Avenida Corrientes 1181, proche de l’Obélisque). Il a été fondée en 1902 par un couple d’italiens.

Le Flan avec Dulce de Leche

Le flan au Dulce de leche – Wikimédia

La vérité, c’est que n’importe quel plat ou dessert accompagné de dulce de leche enchante les argentins. Mais la combinaison avec les délicieux flans faits maison est exquise ! Et l’avantage c’est que vous pouvez le trouver facilement dans toute les régions du pays.

Bon à savoir : le dulce de leche fait parti du patrimoine culturel de l’Argentine !

Qu’attendez-vous pour aller déguster chacun de ces plats? L’équipe d’Equinoxe vous souhaite alors un bon appétit !

