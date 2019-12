Si vous voyagez en Argentine, vous pourrez observer la riche faune du pays, différente suivant chaque région. Nous avons sélectionné pour vous les 3 animaux les plus atypiques qui habitent le pays !

Le Tatou nain d’Argentine

Le tatou nain d’Argentine

Aussi appelé “Tatou tronqué” ou “pichi ciego” par les Argentins, on le trouve dans le centre-ouest du pays dans les plaines sèches et sableuses (La pampa, Mendoza, San Juan). Il représente le plus petit des Tatous.

Cet étrange animal aux petits yeux est doté d’une carapace rose clair faite d’une vingtaine de plaques osseuses recouvertes de corne. En dessous, au niveau de son ventre, il a de long poils blancs et très doux desquels dépasse sa queue en spatule. Malgré sa petite taille (environ 10 cm), cet animal possède de quoi se défendre. En effet, sur chacune de ses pattes il arbore 5 grandes griffes solides. Il s’en sert pour creuser rapidement pour se réfugier sous terre.

Le Tapir

Cet animal a un physique très étrange, à mi chemin entre le rhinocéros et le sanglier. Il possède une petite trompe pour attraper sa nourriture ce qui donne à sa tête une forme très en longueur. Il a une peau très dure, il est d’ailleurs chassé pour son cuir. Les petits ont un pelage tacheté et rayé blanc et noir qui rappelle vaguement les marcassins.

On les trouve dans le Nord de l’Argentine. Mais aussi dans toute la partie nord de l’Amérique du Sud et même en Asie où il est dit que le Tapir chasse les cauchemars.

L’Alpaga

Ces animaux de la famille du Lama ressemblent à de gros moutons avec un long cou. D’ailleurs, leur pelage très touffu et laineux, avec parfois des houpettes sur la tête leur donne un aspect sympathique et cocasse.

Les alpagas vivent toujours en groupe. Notons que l’homme les a domestiqués surtout pour leur laine de très bonne qualité. Ces animaux herbivores ne sont pas du tout agressifs envers les hommes ou les animaux. Attention tout de même, pendant la saison des amours, les mâles peuvent cracher un mélange de salive et d’herbes qui servent à impressionner les autres mâles.

On les trouve dans la partie andine de l’Argentine, dans les montagnes à plus de 4000 mètres d’altitude !

