En cette fin d’année, le moment est venu de dresser le bilan! Cette année 2020 aura été on ne peut plus mouvementée et déroutante ! Mais cela ne nous a pas empêché de vous livrer chaque semaine de nouveaux articles sur la culture argentine, sa faune et sa flore, nos idées de voyages et j’en passe.

Vous avez été nombreux à nous suivre chaque semaine et pour vous remercier de votre soutien et de votre intérêt, nous vous avons dressé la liste des 10 articles de 2020 qui vous ont le plus plu! De quoi se remémorer quelques faits marquants de cette année 2020 et vous donner quelques idées de voyages pour l’année prochaine!

Rendez-vous l’année prochaine pour continuer à découvrir un peu plus chaque jour ce merveilleux pays qu’est l’Argentine!