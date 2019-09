L’Argentine, avant la conquête espagnole, était peuplée de communautés indigènes. Certaines de ces ethnies amérindiennes ont totalement dispar. D’autres ont réussi à sauvegarder leurs traditions, aujourd’hui encore. Les Guaranís sont le plus ancien peuple de souche tupi qui existe aujourd’hui, et il représente le plus grand groupe semi-nomade d’Amérique latine.

Qui sont les Guaranís?

Ce peuple, surtout présent dans le Nord-Est de l’Argentine. Mais il est également établi au Paraguay, en Bolivie, au Brésil et en Uruguay. En effet, Les populations amérindiennes ne suivent pas les frontières des pays. D’ailleurs leur langue se parle par-delà les limites physiques imposées par les Etats. Peuple semi-nomade, il recherche “la terre sans mal“, lieu révélé par ses ancêtres et dans lequel il pourrait vivre sans souffrances.

Vivant aujourd’hui de la vente d’objets sculptés, aux touristes, les indiens Guaranís font face à un problème majeur : le dilemme entre le respect de leurs traditions et de leurs croyances et le monde environnant. Ce dernier évolue très rapidement et ne reconnait que peu, voire pas du tout, leurs traditions ancestrales.

Les Guaranís : un peuple aux coutumes ancestrales

Leur histoire

Les Guaranís, de valeureux guerriers colonisés dès le début du XVII siècle, subissent les missions jésuites d’évangélisation. En effet, les jésuites œuvraient dans la région à cette époque. Ce peuple montre une grande intelligence, une finesse et une sensibilité artistique très développées. Ils sont musiciens, sculpteurs, peintres et tisserands, activités dans lesquelles ils excellent. Les paroles du Chamamé, mélange de mazurka, polka et valse utilisant principalement l’accordéon et la guitare, sont en langue guaraní, connue pour sa douceur et sa poésie.

Vous pourrez d’ailleurs, si le sujet des Guaranís vous intéresse, visionner le film Missions (Palme d’Or au Festival de Cannes 1986). C’est un drame historique britannique réalisé par Roland Joffé, qui raconte les années d’évangélisation des Guaranís, leur vie dans les Réductions (sortes de républiques autonomes créées par les Jésuites). Il fait également allusion à la guerre des Guaranís, qui a eu lieu entre 1754 et 1756.

Découvrez l’histoire de ce peuple en visitant la province de Misiones et ses ruines Jésuites, situées à San Ignacio.

