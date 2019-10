On en voit partout à Buenos Aires. Mais que sont donc ces petits magasins qui semblent vendre de tout? Retour sur les kiosques argentins, maintenant indissociables du pays.

Source – Photo : Dan DeLuca

Definition

Un “quiosque de friandises” (golosinas), appelé aussi en général “quiosque” ou “kiosque” est une boutique commerciale de petite taille. D’une façon générale, s’y vendent sucreries ou friandises (alfajores, chocolats, caramels, bonbons, glaces, chewing-gums…), boissons gazeuses, jus, cigarettes, biscuits, sucre, maté, allumettes, briquets, enveloppes, etc…

En Argentine, ces types de kiosques sont très communs. D’ailleurs, on peut les rencontrer à une faible distance l’un de l’autre. Notons qu’il y en a même à l’intérieur de maisons, par une fenêtre qui donne sur la rue. Il existe aussi des maxiquioscos, beaucoup plus grands. Le modèle de maxiquiosco argentin, a été exporté en Espagne par une chaîne nommée Kioscocity.

Plusieurs types de kiosques

Comme nous l’avons dit, les kiosques semblent vendre de tout. En effet, on peut y trouver des fleurs ou des sucreries. Ainsi que de la musique pendant les fêtes. Ou encore des interactifs (ordinateurs permettant de réaliser différentes actions). De plus, les kiosques vendent aussi bon nombre de sources d’information (où l’on trouve des informations touristiques ou des références aux campagnes publicitaires). Mais aussi la presse traditionnelle (journaux et revues). Enfin, vous pourrez parfois trouver un coin toilettes et un coin bar (où se vend de la nourriture et des boissons).

Kiosques de presse

Les kiosques de presse s’installent généralement sur les trottoirs. Notons que le kiosque de presse est un maillon de la chaîne qui unit la maison d’édition, la presse écrite, et le lecteur. Par conséquent, l’évolution des kiosques va de pair avec les transformations sociologiques et technologiques de l’histoire de la presse écrite dans la société argentine.

