Le quartier de Palermo Hollywood est un sous quartier non officiel de Palermo. Il est délimité par les avenues Juan Bautista Justo, Córdoba, Dorrego et Santa Fé. Ce quartier est apparu après que le canal de télévision “America” se soit installé dans la Calle Fitz Roy, au numéro 1650.

Ensuite, de nombreux producteurs et canaux de télévisions ainsi que de la postproduction cinématographique et télévisuelle ont suivi le même chemin et se sont installés dans le quartier.

Palermo Hollywood – Source : Wikimedia

Ambiance et transformation de Palermo Hollywood

Outre les activités de télévision et de cinéma, le quartier de Palermo Hollywood est un quartier qui comprend de nombreux bars et restaurants. En général, ces restaurants prêtent une grande attention au style et design de leur local dans ce quartier. De nombreux jeunes chefs viennent ouvrir leurs restaurants dans cette zone tendance ! Il n’est pas rare de vous asseoir à une table et de vous retrouver à côté d’acteurs ou journalistes ou même être servi par une prochaine étoile de la télé, cherchant à établir des contacts dans ce domaine avec un producteur ou un membre du monde de la télé.

Ce quartier bouge aussi de plus en plus à travers les clubs et théâtres indépendants. C’est donc un quartier très apprécié des jeunes qui bouge beaucoup aussi bien en journée que de nuit !

À faire

Mercado de Pulgas

Mercado de las Pulgas – Source : Flickr par Jimmy Baikovicius

Fondé en 1987, ce marché aux puces a grandit petit à petit. Il compte aujourd’hui 150 locaux qui vendent meubles, luminaires, décoration, vaisselle et artisanat. Ce lieu offre donc une grande variété d’objets d’occasion. Voici un petit voyage dans le temps dans cet endroit mêlé de culture et d’expression artistique.

Où ? Av. Dorrego 1650, Palermo

Quand ? Du mardi au dimanche de 10h à 19h

La Rural

La Rural – Source : Wikipedia

C’est un véritable centre d’exposition qui accueille les événements les plus importants de la ville de Buenos Aires. De la Feria del libro, en passant par le salon de l’automobile ou encore le Food Fest. Donc c’est un rendez vous immanquable du quartier.

Où ? Av. Sarmiento 2704, Palermo

Où manger et boire à Palermo Hollywood ?

Las Cabras

Las Cabras – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Très conviviale avec ses petites tables rapprochées. Sur fond rouge, vous prenez place sur les chaises en bois et dégustez un pain beurré le temps d’attendre le succulent repas que vous avez commandé. Ici on fait dans la quantité mais surtout dans la qualité! Un large choix de plats qui sont pour la plupart toujours accompagnés de viande! Le service est vraiment rapide et compense l’attente que l’on a pu faire avant. Las Cabras est en effet victime de son succès et il n’est pas rare de voir une file de personnes attendant à l’extérieur du restaurant. Donc une institution du quartier à découvrir !

Où ? Fitz Roy 1795, Palermo

Quand ? Du lundi au dimanche de 12h à 1h

Siamo nel Forno

Siamo nel Forno – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Voici une adresse pour les amateurs de cuisine italienne ! Le Chef Néstor Gattorna est aux commandes de la cuisine ! Siamo nel Forno vous accueille avec un doux accent italien pour vous servir de délicieuses pizzas, pâtes ou encore burratas ! Une fine pâte cuite au four, des ingrédients frais et une attention particulière vous feront passer un agréable moment ! Tout cela accompagné d’un bon vin de la maison.

Où ? Fitz Roy 1795, Palermo

Quand ? Du lundi au dimanche de 12h à 1h

On Tap

Tout d’abord parlons du concept : une excellente sélection de marques de jeunes microbrasseries comme par exemple Broeders. Ainsi vous trouverez plus de 20 bières artisanales de 12 producteurs, vous aurez donc toujours quelque chose de nouveau à goûter ! Nos préférées : les IPA ou encore la bière au blé !

Où ? Costa Rica 5527, Palermo

Quand ? Le lundi, mardi, mercredi et dimanche de 18h à minuit et le jeudi, vendredi et samedi de 18h à 1h

Osaka

Osaka – Source : Fickr par Pablo Monteagudo

C’est un restaurant péruvien-japonais. Donc une fusion de deux univers dans une atmosphère sophistiquée, la variété de sushis est grande et ils sont de très bonne qualité. Alors, on fond pour les makis saumon, agrumes, huile de truffes ! Cependant, c’est le haut de gamme du sushis et les prix s’en ressentent. Cette adresse est donc parfaite pour les grandes occasions !

Où ? Soler 5608, Palermo

Quand ? Du lundi au dimanche de 12h à 1h

Fabric Nikkei

Fabric Nikkei – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Voici une autre très bonne adresse de sushis de la ville de Buenos Aires. Ici : fruits de mer au feu, tartares, ceviches et sushis sont de la partie ! Par conséquent, voilà de quoi vous régaler dans une ambiance cosy !

Où ? Costa Rica 6000, Palermo

Quand ? Du lundi au dimanche de 11h à 1h

Decata

Spécialisé dans les petits déjeuners, brunchs et goûters : cette petite adresse est très sympathique ! D’une part, des sandwichs, salades, pizzas. D’autre part, des hamburgers. Enfin une grand offre de sucré vous tend les bras !

Où ? Honduras 6100, Palermo

Quand ? Du lundi au samedi de 8h à 2h

Pani

Pani Slavador – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Ici on dépose sur votre table une carte presque plus grande que vous ! Il faut bien quelques minutes pour lire toutes les propositions ! En effet on passe du salé au sucré. D’une part, pour le salé on est séduit par les salades et toasts à l’avocat. D’autre part, du côte sucré on savoure des tartes extraordinaires comme la tarte Oreo ou encore le cheesecake de dulce de leche ! Donc à tester de toute urgence !

Où ? Nicaragua 6044, Palermo

Quand ? Du lundi au dimanche de 9h à 21h

Mooi

Mooi – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Une super adresse pour le brunch notamment avec de délicieux ingrédients ! Nul doute qu’on vous recommande le toast à l’avocat ou encore les yaourts muesli ainsi que les nombreux gâteaux à la carte ! Une bonne adresse pour un brunch du dimanche !

Où ? Costa Rica 5468, Palermo

Quand ? Du mardi au dimanche à partir de 9h

Uptown Bar

Uptown Bar – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Un bar dans une station de métro new-yorkaise ? Et oui c’est le pari des créateurs de Nicky Harrison, un autre bar caché dans la ville de Buenos Aires. Alors pour y aller vous descendez des escaliers depuis la rue comme si vous alliez prendre votre métro. Puis vous rentrez dans le wagon et une porte s’ouvre vers le bar ! De délicieux cocktails concoctés par le talentueux Luis Miranda (ex Doppelgänger) vous attendent ainsi qu’une carte variée de plats, inspirée des quartiers de Manhattan avec notamment Little Italy et Chinatown.

Où ? Arévalo 2030, Palermo

Frank’s bar

Frank’s bar – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Inspiré des bars new-yorkais du début du XXe siècle, le Frank’s bar vous offre un saut dans le temps en recréant l’univers clandestin des bars d’époque. D’abord, la première chose à faire avant la soirée, c’est de trouver le mot de passe, ce dernier change évidemment chaque semaine. Alors s’il est correct, vous serez invités à vous engouffrer au sein d’une vieille cabine téléphonique munie d’un double fond qui sert de porte d’entrée du bar. En bref, les cocktails sont excellents et préparés sous vos yeux avec toute l’attention des serveurs qui peuvent passer de longues minutes sur votre boisson afin de soigner présentation et mariage des saveurs.

Où ? Arévalo 1445, Palermo

Quand ? Mercredi et jeudi de 21h à 3h et le vendredi et samedi de 21h à 4h

