Le quartier de Palermo Soho est un sous quartier non officiel de Palermo. Il peut être délimité par les avenues Juan Bautista Justo, Córdoba, Scalabrini Ortiz et Santa Fé. Palermo Soho est connu comme étant le quartier trendy de la ville. De nombreux bars et restaurants ouvrent tous les jours dans ce quartier ce qui en fait un quartier en plein mouvement, rendez vous de la jeunesse porteña de jour comme de nuit !

Calle Costa Rica – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Son ambiance et sa transformation

Depuis la Plaza Italia, ruissèlent des petites rues beaucoup plus tranquilles qui se dirigent vers la zone de Palermo Soho.

Le quartier de Palermo Soho se nomme ainsi suite au boom immobilier qui a amené des créateurs de mode, artistes, galeries et restaurants dans la zone. En effet, la zone s’est transformé en véritable circuit de mode, d’art et de bonne table. La dénomination de “Soho” évoque ainsi la mythique zone de New York : SoHo, qui possède les mêmes caractéristiques.

Rues de Palermo – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

À faire

Le Distrito Arcos

Le seul « centre commercial » de Buenos Aires à ciel ouvert. Il a ouvert ses portes en 2014. Ici vous avez toutes sortes de magasins vous permettant de trouver les dernières tendances, tout cela en profitant de l’air libre ! Vous avez aussi des foodtrucks en face des boutiques si vous avez une petite faim !

Ou ? Paraguay 4979, Palermo

Quand ? Du lundi au dimanche de 10 heures à 22 heures

Parque de la Ciencia

Parque de la ciencia – Source : Flickr par K.B.L Luccia

C’est un espace vert de 9800 mètres sur le thème de la science pour les petits et les grands. Vous trouverez un pont coloré, de la pelouse pour se reposer ainsi que des balançoires originales !

Où ? Godoy Cruz 2270

Quand ? Tous les jours de 8h à 19h

Plaza Serrano

Plaza Serrano – Source : Flickr par Jennifer Yin

Cette feria est l’une des plus cool de la ville. Ici, vous pourrez trouver tout ce dont vous avez besoin : livres, disques, vêtements, souvenirs, œuvres d’art. Vous pourrez y déguster une bière artisanale tout en savourant de délicieuses empanadas. Dans les cafés tout autour de la place, beaucoup d’argentins ont coutume de s’installer seul à une table en terrasse, accompagné d’un bon bouquin.

Où ? Jorge Luis Borges y Honduras, Plaza Serrano, Palermo

Quand ? Du mardi au vendredi de 15h à 20 h et le samedi et dimanche de 14 h à 20 heures.

Où manger et boire à Palermo Soho ?

Burger Joint



Si vous avez envie d’un hamburger, un vrai. Avec un vrai morceau de viande, du bon pain et de bonnes frites croquantes nous vous invitons à vous dirigez vers le Burger Joint où vous pourrez déguster de délicieux hamburger maison. Le petit préféré : le “Blue” avec de la roquette, champignons, tomates et oignons caramélisés ainsi que roquefort. Beaucoup d’autres vous attendent comme par exemple le American, Cabra ou encore Mexican.

Où ? Jorge Luis Borges 1776, Palermo

Quand ? Du lundi au dimanche de 12h à 00h

La Cabrera

La Cabrera – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Il est difficile en Argentine de savoir quelles sont les meilleures parillas de la ville. Car ici, la compétition est rude. La Cabrera vous proposera une excellente viande de première qualité, les portions y sont très généreuses et « buena onda » est le mot d’ordre dans ce restaurant. Vous pourrez y déguster de généreuses pièces de bœuf ou bien des plats plus raffinés tels que du jambon cru et de la mozzarella ou bien une version plus moderne du choripan (hot dog argentin).

Où ? José Antonio Cabrera 5099, Palermo

Quand ? Du lundi au dimanche de 12h30 à 16h30 et de 20h30 à 01h00

Williamsburg burger

Élu meilleur burger de la ville de Buenos Aires le 5 mai 2017 ! Ce burger (Le Dylan) de chez Williamsburger est délicieux ! 200 grammes de viande, du roquefort fondu, des oignons caramélisés et de la roquette : voici la formule magique ! Ce qui a particulièrement séduit les porteños ? Une fusion de saveurs, une grande proposition de bières artisanales, de la musique et un bel environnement !

Où ? Armenia 1532, Palermo

Quand ? Du dimanche au jeudi de 12h à 2h, Vendredis et Samedis de 12h à 3h

Ninina Bakery

Brunch Ninina – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Un des meilleurs brunchs de la ville de Buenos Aires ! Vous avez une carte très variée afin d’y revenir même plusieurs fois et pour différentes occasions : petit- déjeuner, brunch, goûter ou encore dîner. On conseille le délicieux toast à l’avocat, le granola, la buratta ou encore le risotto aux champignons ainsi que les nombreuses propositions sucrées plus délicieuses les unes que les autres (du brownie aux waffles et bien d’autres).

Où ? Gorriti 4738, Palermo

Quand ? Du lundi au jeudi de 8h à 00h et le vendredi, samedi et dimanche de 9h à 1h

Kanu Sushi

Une fusion parfaite entre la cuisine japonaise et la cuisine péruvienne : ce restaurant est un délice ! Nos favoris ? En entrée les “Tiradito Kanu”, fins morceaux de poisson dans une sauce maison et en plat le tartare de saumon ou encore les ceviches ! Tout cela dans un environnement cosy et sympathique.

Où ? Jorge Luis Borges 1813, Palermo

Quand ? Tous les jours de 12h à 15h30

Temple bar

Burger du Temple Bar – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Ce pub au style irlandais est l’un des bars les plus branchés de Palermo. On vient ici pour admirer la décoration mais surtout pour les nombreuses bières proposées à la carte. Amateurs de bière, ce bar est fait pour vous. De plus, vous avez 2 adresses du Temple Bar afin de profiter de ce bel endroit ! Il existe une grande carte de cocktails ainsi que de délicieux burgers et autres tapas si vous avez une petite faim!

Où ? 2 adresses : Costa Rica 4677 et Godoy Cruz 1853, Palermo

Quand ? Du lundi au vendredi a partir de 18 h , le samedi a partir de 21h

JW Bradley bar

JW Bradley bar – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Ce bar fait partie des nombreux bars cachés de la ville de Buenos Aires. Pour rentrer ? Un portier vous accueille et vous fait passer par un wagon de train ! Un petit voyage dans le temps et vous êtes dans le bar ! A l’intérieur, un espace secret et plongé dans le noir ! Une jolie carte de cocktails pour tous les goûts !

Où ? Godoy Cruz 1875, Palermo

Quand ? Du mercredi au samedi de 20h à 4h

