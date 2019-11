Argentine-info vous propose aujourd’hui d’aller faire un tour du côté de l’un des quartiers les plus chics de Buenos Aires : Recoleta. Branché, mais également riche en histoire et architecture. En effet, le caractérisent monuments historiques, musées prestigieux et places magnifiques. Donc vous l’aurez compris, Recoleta est un incontournable lors de votre visite à Buenos Aires !

Plaza Francia – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Son ambiance et sa transformation

Pour commencer, le quartier était initialement un verger en dehors de la ville de Buenos Aires. Par conséquent, les premiers habitants furent les moines qui avaient leur monastère juste à côté de la “Iglesia del Pilar”. Puis, c’est en 1851 que le quartier commença à se peupler par les familles aristocratiques. En effet, ces familles se sont installées dans la zone pour fuir l’épidémie de la fièvre jaune qui sévissait dans toute la zone sud de la ville et plus particulièrement à San Telmo. A savoir : ces familles ont construit leurs maisons, aux influences européennes, et plus particulièrement française ! Donc, l’architecture fait état de ces influences européennes.

À faire

Iglesia del Pilar

Iglesia del Pilar – Source : Wikimedia

Cette basilique coloniale du XVIIIe siècle, est l’une des plus anciennes de la capitale. En ce qui a trait à son style architectural, elle inspire la pureté, la convivialité. De plus, avec sa façade immaculée de blanc éblouit et impressionne les visiteurs. C’est donc un monument incontournable dans ce quartier chic et plein de charme, situé non loin de la magnifique Plaza Intendente de Alvear.

Où ? Junín 1904

Floralis

Floralis – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Située au centre de la Plaza Naciones Unidas, cette immense sculpture métallique en forme de fleur a été réalisée par l’architecte argentin Eduardo Catalano. Mentionnons qu’elle s’ouvre chaque matin, telle une véritable fleur aux immenses pétales. Pourtant la différence est de taille : cette fleur fait 23 mètres de hauteur. Outre cela, elle se referme le soir en s’illuminant d’une magnifique couleur violette. Pour cette raison, cette oeuvre d’art est à voir absolument.

Où ? Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263

Centro Cultural de Recoleta

Centre culturel de Recoleta – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Ce bel édifice de l’époque coloniale vous offrira des moments culturels très intéressants. En effet, des peintures aux installations visuelles, en passant par des sculptures de taille humaine et les arts plastiques, vous en prendrez donc plein les yeux! De plus, ce bâtiment saura vous ravir de part son architecture aux caractéristiques diverses et les expositions dynamiques et artistiques.

Où ? Junín 1930

Cementerio de Recoleta

Cementerio de Recoleta – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Il fait la renommée du quartier ! En un mot, nombreux sont les touristes qui viennent arpenter les allées de cet immense cimetière, à la découverte des tombes d’inconnus mais également des figures marquantes d’Argentine. C’est notamment là-bas que reposent la célèbre et tant aimée Eva Perón, mais aussi Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento ou bien encore Carlos Pellegrini. Les tombes ont la forme de maisonnettes. Pour ce qui est des espaces entre elles, ils ont l’aspect de ruelles. Par conséquent, ils facilitent la promenade et rendent agréable ce parcours à travers ce labyrinthe! En outre, ses architectures incroyables et ses nombreuses sculptures lui ontd’ailleurs fait gagner en 1946 le statut de Musée Historique National.

Où ? Junín 1760

Où manger et boire à Recoleta ?

La Cumana

La Cumaná est un restaurant qui offre une variété de plats typiques du Nord-Ouest à un prix très raisonnable. Tout d’abord il faut dire que l’environnement y est chaleureux avec des galets, des objets de la campagne mais également d’anciens objets qui décorent le salon. Puis, parmi les plats traditionnels argentins, outre le Locro vous trouverez également carbonada, mondongo ou encore cazuelas. Partez donc à la découverte du nord-ouest argentin de façon gastronomique !

Où ? Rodríguez Peña 1149

Quand ? Du dimanche au lundi de 12h à 1h

Tanizaki

Sushis – Tanizaki – Source : Lauriane Him – Equinoxe

Sushis, tiraditos, ceviches et woks vous attendent dans ce restaurant japonais ! Notons que parmi les ingrédients du succès on trouve : des pièces très généreuses, une attention particulière, de la créativité. Enfin, cerise sur le gâteau : les excellentes saveurs concoctées par le sushi man chilien. Voici donc une occasion de voyager au Japon depuis Buenos Aires ; à ne pas manquer !

Où ? French 2989, Recoleta

Quand ? Tous les jours à partir de 18h

Lo de Rita

Voici un petit restaurant du quartier de Recoleta. Alors, au programme : de la bonne viande ainsi que de bons plats dans un petit endroit caché et intimiste de type “bodegón” typique d’ici. De plus, on vous conseille de goûter aux pâtes, qui sont excellentes! Le plus? Tout est fait maison! Un régal!

Où ? José Andrés Pacheco de Melo 2832

Quand ? Du lundi au samedi de 12h à 16h et à partir de 20h

Pani

Tarte au chocolat et marshmallows – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Ici on dépose sur votre table une carte presque plus grande que vous ! Il faut donc bien quelques minutes pour lire toutes les propositions ! Alors, on passe du salé avec des salades, toasts à l’avocat au sucré avec notamment des tartes extraordinaires comme la tarte Oreo ou encore le cheesecake de dulce de leche ! Donc à tester de toute urgence !

Où ? Vicente López 2056

Quand ? Du lundi au jeudi de 9h à 23h, vendredi et samedi de 9h à 1h et le dimanche de 9h à 12h

Fervor

C’est dans une maison ancienne à l’allure traditionnelle que se trouve une parrilla proposant une gastronomie typiquement porteña ! Sous un lustre réalisé avec des couverts au milieu du salon, vous dégusterez des plats typiques. En un mot, la parrillada del mar vaut le détour. Plus précisément, il s’agit d’une grande variété de poissons et fruits de mer. Outre cela, la parrillada de carnes est toute aussi délicieuse.

Où ? Posadas 1519, Recoleta, Buenos Aires

Quand ? Tous les jours de 12h à 16h et à partir de 20h

Clark’s

Fondé en 1974 par le chef Gato Dumas, cette parrilla offre une cuisine internationale mélangée à la traditionnelle cuisine argentine. A cet égard, parmi ses plats marquants on vous conseille le carpaccio de boeuf, mais également le “gran bife de lomo de Clark’s”, ou tout simplement la “parrilla para dos”. Donc de quoi faire plaisir à tout le monde !

Où ? Junín 1777, Recoleta, Buenos Aires

Quand ? Tous les jours de 12h à 1h

Tea connection

Crumble aux pommes – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Tea connection est un restaurant de nourriture naturelle aux aliments bons pour la santé ! Salades, soupes, pâtes,… vous attendent. Donc allez-y aussi pour leur grande variété de thés pour bien finir votre repas. En plus, une petite attention fait toute la différence : un petit sablier accompagne votre théière pour le laisser infuser exactement le temps nécessaire ! En cas de petite soif ou de grande faim, le Tea connection saura vous ravir.

Où ? Uriburu 1597

Quand ? De 8h à minuit

Le Moulin de la Fleur

Voici une des boulangeries les plus françaises de la ville de Buenos Aires : le moulin de la fleur. En effet, au comptoir, tous répondent à l’appel; les pains au chocolat, les croissants, les pains aux raisins, brioches, croissants aux amandes… Quant au côté salé : des sandwichs et de la vraie baguette, des pains de campagne, pains aux céréales. Donc, voilà tout ce qu’il faut pour retrouver le gout des délices de la pâtisserie française, en plein Buenos Aires.

Où ? Av. Pueyrredón 1824

Quand ? Tous les jours de 8h à 21h

L’heure du thé et le brunch à Alvear Palace

Envie de petites douceurs dans un cadre unique ? Dans ce cas, l’Alvear est ce qu’il vous faut. De fait, le palace vous propose une sélection de tartes, mini pâtisseries, tartelettes de fruits frais et autres délices, tous plus exquis les uns que les autres, préparés avec soin par leur propre chef pâtissier ! Enfin n’oubliez pas de goûter leur thé « Alvear blend » : subtil mélange exotique de thé noir, agrumes et amandes de Méditerranée ainsi que pétales de roses… Donc les amateurs de thé seront ravis !

Où ? Av. Alvear 1891, Recoleta, Buenos Aires

Quand ? Du lundi au samedi de 16h30 à 19h, le dimanche de 17h à 19h.

La Dama de Bollini

Une fusion de musique et de nourriture : voici le concept de ce restaurant ! Il faut reconnaître que cette combinaison est très agréable. D’ailleurs, ce bar est un classique du quartier. Donc allez-y pour profiter du spectacle du soir tout en dégustant empanadas, pâtes ou picadas.

Où ? Bollini 2281, Recoleta, Buenos Aires

Quand ? Tous les jours à partir de 17h

Buller

Cette maison réunit la connaissance de 3 générations dévouées à l’élaboration artisanale de la bière. En ce domaine, ils sont les spécialistes. En effet, ils élaborent eux-mêmes 6 variétés de bière que sont : Light Lager, Cream Pale Ale, India Pale Ale, Oktoberfest, Honey Beer et Dry Stout. Ainsi un grand choix est disponible, accompagné d’une grande variété de plats !

Où ? Junin 1747, Recoleta, Buenos Aires

Quand ? Du dimanche au mercredi de 12h à 2h, le jeudi de 12h à 3h et le vendredi et samedi de 12h à 4h

Job’s bar

Cocktail au Job’s bar – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Job’s bar est un lieu hors du commun. En effet, dans cette immense espace (sur 3 étages), se mélangent toute sorte de jeux, cocktails et nourritures ! Ainsi, jouez parmi 20 tables de billard, un baby foot géant, 6 tables de ping pong et pleins de jeux de société originaux. C’est donc l’endroit idéal pour sortir entre amis et passer une bonne soirée.

Où ? Arenales 2932

Quand ? Du mardi au jeudi de 19h à 3h, vendredi de 19h à 5h, samedi de 21h à 5h et dimanche de 19h à 2h

Presidente Bar

Presidente Bar – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Voici un des bars cachés de la ville de Buenos Aires qui mérite le détour ! Notons que vous rentrez tout d’abord dans le bar aux lustres somptueux et dans une ambiance très chic grâce à ses salons qui mélangent élégance mais également bon goût. Néanmoins, ce n’est que le début de votre découverte ! En effet, vous aurez peut-être la chance de passer dans la partie cachée de ce bar. Puis, après un passage dans une bibliothèque, vous arrivez dans le salon présidentiel. Mais encore d’autres découvertes vous y attendent… Dans cet esprit, nous vous conseillons vivement de partir à l’aventure et de découvrir ce bar à part entière.

Où ? Av. Pres. Manuel Quintana 188

Quand ? Tous les soirs à partir de 20h

Milion

Le Milion est une grande maison du début du siècle transformée en un bar – restaurant. Tout d’abord, vous prendrez un malin plaisir à choisir l’endroit où vous vous installerez. En effet, il y a tout d’abord le jardin. Puis, la terrasse qui le surplombe. Enfin, vous pourrez vous asseoir à l’intérieur dans un décor du début du XXe siècle étonnamment réaliste. De plus, une large carte de cocktails est proposée par ce bar. En conclusion, voilà de quoi satisfaire tous les amateurs de boissons alcoolisées, le tout dans un joli cadre !

Où ? Paraná 1048

Quand ? Du lundi au vendredi de 12h à 4h, samedi de 10h à 4h et dimanche de 20h à 2h

Bar la Biela

La Biela – Source : Wikimedia

Au 600 de l’Avenue Quintana, La Biela n’est pas seulement un bar de Buenos Aires. En effet, c’est aussi un témoin de l’histoire de la capitale et de Recoleta. D’ailleurs, il est aujourd’hui reconnu parmi les « bars notables » de la ville. De fait, le café garde son âme d’antan au fil des années grâce à une décoration composée de photos en noir et blanc d’illustres champions automobiles. En plus, il y a également des pièces mécaniques qui rappellent bien le nom du bar. Vous serez donc entouré de klaxons et autres photos de champions d’époque pour déguster votre café.

Où ? Av. Pres. Manuel Quintana 596

Quand ? À partir de 8h

Cet article vous a plu ? Prenez le temps d’en lire d’autres