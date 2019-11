San Telmo est un quartier bien connu de la capitale argentine. En effet, il est le cœur emblématique de la vieille ville et abrite de nombreuses tanguerías (lieux nocturnes où se danse le tango). Nous vous proposons donc de découvrir Buenos Aires sous un tout autre angle ! Partons à la découverte de la capitale comme vous ne l’avez jamais vue: merveilles cachées, restaurants insolites, cafés traditionnels et lieux atypiques, dont San Telmo regorge.

San Telmo – Source : Wikimedia

Son ambiance et sa transformation

Ce beau quartier très agréable et plein d’histoire a comme un air d’autrefois. En effet, ses petites rues pavées, ses maisons coloniales et ses antiquaires lui donnent beaucoup de caractère et de charme. Dans ces conditions, dernièrement, il a connu un regain à tel point qu’il est en passe de devenir le nouveau quartier bobo de la capitale. En outre, sur le plan historique, si San Telmo est connu, c’est à cause des violents affrontements qui eurent lieu dans ses rues en 1806, lorsque les Anglais envahirent Buenos Aires. Puis, les classes aisées s’y installèrent. Mais à la fin du 19ème siècle, une virulente épidémie de fièvre jaune les poussa à fuir vers le Nord, à savoir vers l’actuel quartier de Recoleta. Enfin, aujourd’hui, le quartier est habité par des artistes, des commerçants et des expatriés à la recherche d’authenticité.

A faire ?

El Zanjon

Les 150 mètres de galeries souterraines de cet endroit atypique vous feront remonter le temps! En effet, le Zanjón de Granados est un musée situé sous une demeure construite en 1830 dans un style italien. Comme beaucoup d’autres bâtisses du quartier, elle avait été abandonnée pendant l’épisode de fièvre jaune. D’ailleurs, le lieu fut ainsi trouvé par erreur en 1985 lors de la rénovation de la maison et fut restauré durant une vingtaine d’année. Donc ce monument est chargé d’histoire. C’est pour ça que vous ne regretterez pas ce voyage à travers trois siècles d’histoire !

Où ? Avenida Defensa 755

Quand ? Les visites guidées s’effectuent du lundi au vendredi de 12h00 à 15h00 et les dimanches de 11h00 à 18h00

Combien ? A partir de 200 ARS ( 160 le dimanche)

El Parque Lezama

Ce parc abrite l’un des jardins les plus luxueux de la ville. Il possède plusieurs sculptures et statues (comme celle de Pedro de Mendoza) mais aussi un amphithéâtre, un belvédère et une fontaine. Notons que ces trois monuments firent l’objet d’une remise en valeur commencée en 2012 par le gouvernement. De plus, cet espace vert représente également un carrefour culturel important. De fait, juste à côté du parc on trouve la Iglesia Ortodoxa Rusa. Outre cette église impressionnante, on peut visiter le Musée Historique National, à l’intérieur même du parc.

Où ? Au coin de Avenida Paseo Colón et Avenida Brasil

Où manger et boire à San Telmo ?

El Desnivel

Viande de Desnivel – Source : Flickr par Christian Haugen

Dans une auberge traditionnelle du quartier de San Telmo, vous tomberez sur Desnivel, une parilla typiquement porteña (de Buenos Aires) qui vous ravira par son rapport qualité-prix. En d’autres termes, vous pourrez y déguster des morceaux de choix de viande bovine dans une ambiance populaire. Lieu idéal pour bien manger à petit prix.

Où ? Avenida Defensa, 885

Quand ? Ouvert tous les jours à partir de midi (sauf le lundi, ouvert le soir seulement)

Amici Miei

Restaurant italien situé dans un endroit élégant face à la Place Dorrego. Au menu, vous trouverez des spécialités italiennes raffinées telles que les tagliatelles aux crevettes, des risottos, des produits méditerranéens de choix ou même encore de la panacotta au dulce de leche ! De ce fait, il constitue un des restaurants les plus prisés de la zone !

Où ? Avenida Defensa, 1072

Quand ? Ouvert du mardi au samedi, midis et soirs et seulement le midi le dimanche

La Brigada

La Brigada – Source : Flickr par David Berkowitz

Envie de déguster un vrai morceau de viande argentin? La Brigada est donc l’endroit idéal ! Ainsi, vous trouverez dans ce restaurant typique une parrilla de haute qualité qui vaut le détour. D’autant plus que ce restaurant est marqué par une ambiance avec de nombreux maillots de football argentins dédicacés. De plus, ce sera l’occasion pour vous de goûter à de la viande d’une tendresse inégalable. Pour vous faire saliver, imaginez-vous que la viande est coupée à la cuillère ! Enfin, n’hésitez pas à demander leur carte des vins. En effet, le restaurant dispose d’une cave de haute qualité avec de nombreuses bouteilles de vin argentin.

Où ? Estados Unidos, 465

Quand ? Du lundi au dimanche, de 12hs à 16hs et à partir de 20hs.

HierbaBuena

Brunch Hierbabuena – Source : Candice Barkatz – Equinoxe

Vous êtes végétarien ou végan ? Ou vous avez tout simplement envie d’un bon petit plat avec des aliments organiques naturels ? Alors n’hésitez pas à vous rendre à Hierbabuena. Dans les grandes lignes, on peut dire que ce petit restaurant propose une nourriture saine, naturelle et respectueuse de l’environnement de qualité ! Donc c’est dans une ambiance relaxante que vous aurez l’occasion de déguster de nombreux petits plats sans viande et des jus de fruits frais ! En plus, que ce soit pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, vous pourrez même vous offrir un brunch aux riches saveurs les weekends.

Où ? Av. Caseros, 454

Quand ? Le lundi de 9hs à 17hs et du mardi au dimanche de 9hs à minuit.

