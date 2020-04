Le Campo de Piedra Pómez, ou champ de pierre ponce, est une merveille naturelle étonnante. Argentine info vous dévoile tous les secrets de ce paysage onirique.

Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Source: Pinterest

Un paysage lunaire au milieu des Andes

Le champ de pierre ponce se trouve aux abords d’El Peñón, dans la province de Catamarca. Cette zone est caractérisée par la présence de plus de deux cents volcans. Parmi lesquels se détachent les géants d’Antofalla, Carachi Pampa, Antofagasta, La Alumbrera et le Volcan Galán. Une éruption – celle du Volcan Blanco – a formé le Campo de Piedra Pómez. Situé dans le département d’Antofagasta de la Sierra, il ressemble à une mer de roche blanche aux crêtes roses.

Ici, le vent – implacable – qui descend des Andes a sculpté dans la roche les formes les plus diverses. Vous y verrez des couloirs ou “avenues”, et toutes sortes de sculptures fascinantes. Témoin de l’intense activité volcanique de la région depuis des temps immémoriaux, le Champ de pierres ponces est un paysage unique, comme s’il venait d’une autre planète. La zone, à plus de 3 000 mètres d’altitude, a une extension de 25 kilomètres et peut être traversée à pied.

Le champ appartient aux régions des hautes Andes et de la Puna, caractérisées par l’aridité du sol, la grande amplitude thermique quotidienne et la très faible pluviométrie. La faible pression atmosphérique et la faible dilution de l’oxygène dans l’air créent l’environnement typique de la Puna.

Comment s’est-il formé?

La région nord-ouest de la province de Catamarca, présente des preuves évidentes de volcanisme. La zone elle-même a probablement été formée il y a cent mille ans à la suite des émissions des volcans voisins. En particulier le volcan Blanco ou Robledo, dont le cratère ou la caldeira peut être visité. Selon certaines recherches scientifiques, la formation du bassin pourrait avoir été causée par des événements volcaniques qui se sont produits il y a 20 millions à 10 000 ans.

Immersion au cœur du campo de piedra pómez

Jusqu’à la fin de l’année 2015, le nombre de visiteurs était extrêmement faible, probablement en raison de l’éloignement et de l’isolement relatif de la région. Malgré cela, des guides ou des baqueanos non professionnels ont conçu un schéma de circuit. Celui-ci sera ensuite intégré dans la planification officielle. Parmi eux, on peut citer les “Géants de pierre ponce”, les “Balcons de la lagune de Purulla” et “La Lagunita Escondida”.

Vous rêvez de venir découvrir ce paysage incroyable? L’agence de voyage Equinoxe vous aide à organiser votre voyage!

Cet article vous a plu? Vous aimerez aussi…