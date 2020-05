Les “historietas“, ces bandes dessinées généralement comiques occupent une place importante dans le cœur et les bibliothèques des argentins. Argentine-info vous en dit plus sur Liniers, auteur argentin d’historietas.

Vignettes de Enriqueta, un des personnages du livre Macanudo. Source Pinterest

Les historietas, qu’est-ce que c’est?

La bande dessinée en Argentine, ou historieta, est l’une des plus importantes traditions de la bande dessinée au monde et la plus importante en Amérique latine. Elle a vécu son “âge d’or” entre les années 1940 et 1960.

Les BD argentines ont également d’importants représentants de la renommée internationale ; tout au long du XXe siècle, l’humour graphique argentin a occupé une place prééminente dans le genre. On citera notamment des artistes tels que Quino, avec son célèbre personnage de Mafalda, Guillermo Mordillo et Roberto Fontanarrosa.

Qui est Liniers?

Liniers est le nom d’artiste de Ricardo Siri (Buenos Aires, 15 novembre 1973). Il est un dessinateur, illustrateur, peintre et éditeur argentin. Il est notamment connu comme l’auteur de Macanudo, qui est publié depuis 2002 dans le journal La Nación.

Ses influences

Grand lecteur, Liniers a rencontré très tôt Hergé, Goscinny y Uderzo, Quino, Héctor Germán Oesterheld, Francisco Solano López, Charles Schulz et Herriman. Puis il a commencé à lire les bandes de Mafalda et de Tintin. Mais il s’est mis à dessiner à cause de l’influence du cinéma. En effet “à cette époque, quand nous allions voir Star Wars, le dessin était le meilleur moyen de pouvoir emporter chez soi Han Solo et R2D2, car il n’y avait ni DVD ni vidéo”.

Des débuts balbutiants avant les premiers succès

Au début, ses bandes dessinées étaient rejetées sous prétexte qu’on ne les comprenait pas. Jusqu’à ce que, sur la suggestion d’un ami, il parvienne à publier à partir de 1999 sa bande dessinée hebdomadaire “Bonjour” dans le supplément NO ! de Página12.

En 2001, il a publié avec Santiago Rial Ungaro le livre Warhol for Beginners. Après trois ans de Bonjour, la comédienne Maitena l’a présenté dans La Nación et en juin 2002. Il a alors commencé à publier Macanudo, où apparaissent pingouins et autres personnages étranges.

Beaucoup d’entre eux ont acquis une grande popularité. Comme L’homme mystérieux en noir, Enriqueta et son chat Fellini, Alfio, la balle troglodyte, Martincito et son ami imaginaire Olga et Liniers lui-même, qui se dessine en lapin. Il réalise également des bandes dessinées exclusives qui racontent des faits de sa vie quotidienne et qu’il publie chaque samedi dans l’hebdomadaire “ADN Cultura” de La Nación : “Les choses qui vous arrivent si vous êtes en vie”.

Illustration de Liniers pour la pochette du disque “Logo” de kevin Johansen. Source Pinterest

Liniers, un artiste aux multiples talents

En tant qu’artiste plastique, il a également réalisé trois échantillons de peinture : “Macanudo”, dans Ludi (2001), “Mono en Bicicleta”, dans La Bibliotheque (2003) et “Macanudismo” dans Centro Cultural Recoleta (2010).

Liniers a également conçu la couverture et l’ensemble des illustrations de l’album “Logo” de Kevin Johansen, ainsi que “La lengua popular” d’Andrés Calamaro, “Un buen pescador” de Marcelo Ezquiaga et “Coyazz” de Cheba Massolo, entre autres artistes.

Parfois, il accompagne le musicien Kevin Johansen dans certains concerts : pendant que l’auteur-compositeur-interprète présente son spectacle, Liniers fait sa peinture, afin que le public apprécie les deux arts en même temps. Liniers prend souvent la guitare pour jouer une chanson avec le groupe de Kevin Johansen, The Nada.

En 2010, la documentariste Franca González a réalisé “El trazo simple de las cosas”, un film sur Liniers, tourné à Buenos Aires et à Montréal avec le soutien de l’INCAA. Il a été nominé parmi les 5 meilleurs documentaires de l’année par l’Académie des arts et des sciences du cinéma d’Argentine.

En 2012, Liniers a reçu un diplôme de mérite en arts visuels de la Fondation Konex, en 2014, il a été déclaré personnalité exceptionnelle dans le domaine de la culture de la ville de Buenos Aires par l’assemblée législative de Buenos Aires et en 2018, il a reçu un prix Eisner dans la catégorie “meilleure publication pour les nouveaux lecteurs” pour son livre Good Night, Planet et le prix Inkpot.

Vous rêvez de découvrir les œuvres de Liniers sur sa terre natale? N’hésitez-pas à contacter Équinoxe, spécialiste du voyage sur-mesure depuis 30 ans.

Cet article vous a plu? Vous aimerez aussi…