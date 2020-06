Cosmopolite et audacieuse, Lola Mora, la remarquable artiste argentine a défié les tabous de l’époque et a subi la censure pour ses œuvres les plus audacieuses. Argentine-info vous dit tout sur cette artiste précurseur.

Portrait de Lola Mora. Source Wikipedia

Son enfance

Dolores Candelaria Mora Vega, plus connue sous le nom de Lola Mora, est née le 17 novembre 1866. Son lieu de naissance est controversé. En effet Tucumán et Salta se disputent son berceau. Les Salteños affirment qu’il est né à El Tala, une ville du sud de cette province, à la frontière avec Tucumán, où ses parents vivaient : un Tucumán (Romualdo Alejandro Mora Mora) et une Salteña (Regina Vega Sardina). Les Tucumans sont basés sur le fait qu’elle a été baptisée en Trancas, au nord de cette province, et qu’elle s’est toujours reconnue comme une Tucumane.

À l’âge de sept ans, Lola a fréquenté l’école Sarmiento, où elle excellait déjà en tant qu’élève.

Sa formation artistique

En 1887, le peintre italien Santiago Falcucci arrive à Tucumán pour y donner des cours. Lola prend alors des cours particuliers auprès du maître, qui l’initie à la peinture, au dessin et au portrait. De Falcucci, Lola apprendra le néoclassicisme et le romantisme italiens qui ont par la suite caractérisé sa vie. Elle a dépeint les personnalités de la société de Tucuman à l’époque. C’est ainsi qu’elle a appris à se relier au pouvoir, à travers son art. Lola a compris que le seul moyen de financer son travail était de passer des commandes auprès des gouvernements au pouvoir.

Encouragée par son succès, elle a fait le portrait du gouverneur de Salta, Delfín Leguizamón, dans un tableau au fusain. Son travail était si parfait que son professeur Falcucci disait : “C’était une copie d’une photographie, mais elle avait tout de même tout de propre, d’individuel dans la facture”.

Lola Mora en Europe

Lola était devenue à cette époque une célébrité à Tucumán. En juillet 1895, elle se rend à Buenos Aires à la recherche d’une bourse pour continuer ses études en Europe. Le 3 octobre 1896, le président José Evaristo Uriburu accorde alors à “Dolores C. Mora, pour deux ans, la subvention mensuelle de cent pesos d’or, afin qu’elle puisse parfaire ses études de peinture en Europe”.

L’année suivante, elle s’installe à Rome, comme élève du peintre Francesco Paolo Michetti. Elle rencontre également le sculpteur Giulio Monteverde, le “nouveau Michel-Ange”, à qui elle demande de l’accepter comme élève. Lola Mora avait trouvé sa vocation. En quelques mois, elle a progressé de telle sorte que son nouveau maître lui a conseillé de se consacrer exclusivement à la sculpture et l’artiste a abandonné la peinture pour toujours.

Lola s’est naturellement insérée dans les milieux artistiques et culturels de Rome, où elle était de fait très respectée. La sculpture d’un autoportrait de l’artiste, en marbre de Carrare, exposée à l’Exposition de Paris, a remporté une médaille d’or. La presse argentine a alors commencé à publier ses œuvres, ses voyages en Europe, ses expositions et les prix qu’elle a reçus.

“La fuente de las Nereidas”, oeuvre de Lola Mora à Buenos Aires. Source Flickr

Retour au pays

En août 1902, Lola Mora retourne à Buenos Aires avec des blocs de fontaines emballés. Lorsque les statues nues ont été découvertes, le scandale a éclaté. Nombreux sont ceux qui considèrent à ce moment qu’il ne convient pas de l’installer devant la cathédrale. Pour faire taire les mécontents, il a été placé à l’intersection de l’actuel Leandro N. Alem et de Juan D. Perón. Néanmoins l’ancien président Bartolomé Mitre visita et admira, les travaux. La belle fontaine a été inaugurée le 21 mai 1903, en présence d’une foule curieuse qui voulait surtout contempler la source du scandale. Elle représentait la naissance de Vénus (une femme née des eaux), qui émergea gracieusement d’une huître de mer, tenue par deux Néréides (avec des écailles sur leurs cuisses, se terminant par des queues de poisson, enroulées sur un rocher).

À cette époque, elle a reçu la commande d’une statue de la reine Victoria, qui serait placée à Melbourne (Australie) et du tsar Alexandre Ier à Saint-Pétersbourg (Russie). Cependant, elle a refusé les deux affectations, car elle devait adopter la citoyenneté britannique ou russe, respectivement. On lui confie également un buste du président Julio Roca, une statue d’Aristóbulo del Valle, une allégorie de l’indépendance, deux sur-reliefs pour la Casa Histórica de la Independencia à Tucumán et quatre statues pour décorer le nouveau bâtiment du Congrès national ; qui représenteront les présidents les plus célèbres des congrès historiques argentins : Carlos de Alvear, Francisco Narciso de Laprida, Facundo Zuviría et Mariano Fragueiro.

Sculpture de Lla Mora, devant le monument du drapeau, à Rosario. Source Rosarioesmas

Son déclin en tant que sculptrice

À partir de 1910, l’étoile de la sculpture commence à décliner . Les manquements contractuels de ses fournisseurs l’ont amenée à s’endetter et à hypothéquer son atelier à Rome. Elle a inauguré son monument à Nicolás Avellaneda dans la ville du même nom le 8 juin 1813, en présence du président Roque Sáenz Peña, du vice-président Victorino de la Plaza et de son grand ami Julio Argentino Roca. Avec la mort de Roca, Lola va perdre toute son influence et les opposants politiques de Zorro Tucumano commencent à faire des ravages sur l’artiste.

En 1918, la municipalité de Buenos Aires démantela la Fuente de las Nereidas et la déplaça : là où elle se trouve aujourd’hui, à l’entrée de la Réserve écologique.

Sa renaissance dans les nouvelles technologies

Vers 1920, Lola, déçue, abandonne la sculpture et se tourne vers les nouvelles technologies ; elle devient alors la première entrepreneure argentine. L’artiste a fait la promotion du dispositif appelé cinématographie par la lumière, qui permet de voir des films sans avoir à obscurcir une pièce. Elle a essayé en vain de la mettre sur le marché. Elle est également connue pour ses investissements dans le domaine ferroviaire, routier ou du développement urbain.

En 1825, elle reçoit un autre mécontentement. Le président radical Marcelo T. de Alvear a laissé sans effet la mission de concevoir le Monument au Drapeau. C’est la dernière pièce commandée par l’État. Pour inverser le coup, elle entreprend l’extraction de combustibles à partir de la distillation de roches fossiles (schistes bitumineux). Elle s’est associé à d’autres aventuriers et a parcouru sans succès les montagnes de Salta pour développer l’entreprise, qui s’est avérée être un échec total et la fonte de ses économies.

Les derniers hommages

Sa santé se détériorant, entre 1932 et 1933, elle retourne à Buenos Aires, sous la garde de ses nièces. Elle avait du mal à marcher, et avait tendance à errer et à perdre conscience. En 1933, la Société Sarmiento de Tucumán a organisé une exposition au profit de l’artiste appauvri. En 1935, avec la restauration de l’ordre conservateur, le Congrès a approuvé une pension de deux cents pesos par mois. Le 17 août, Lola subit une attaque qui la laisse prostrée jusqu’au 7 juin 1936, date à laquelle elle meurt à l’âge de soixante-neuf ans. Sa dépouille a été transférée du cimetière de Chacarita à Tucumán en 1977.

En sa mémoire, la loi 25003 a institué, en 1998, la date de sa naissance (17 novembre) comme Journée nationale du sculpteur et des arts plastiques.

