Inauguré en 2005, los Cauquenes est un luxueux hôtel cinq étoiles. A Ushuaia il est unique. Tout d’abord pour le grand confort qu’il propose ainsi que les activités diverses et variées. Puis, pour son emplacement de choix : situé sur les rives du canal de Beagle, il offre un panorama splendide, de jour comme de nuit. Los Cauquenes est le seul hôtel cinq étoiles au bord du canal de Beagle ce qui fait de lui un lieu unique.

Les Cauquenes au bord du canal Beagle – source site officiel

Le concept de Los Cauquenes – Resort and Spa

Le confort unique de Los Cauquenes

Los Cauquenes n’est pas seulement un hôtel. En effet, il y a aussi un service de spa. Commençons par l’hôtel : 54 chambres dont cinq suites et deux suites avec jacuzzi. De nombreuses chambres ont la vue enchanteresse sur le canal Beaggle. Et pour les autres, la vue ne fait pas moins rêver. En effet, on peut admirer les imposants sommets de la Cordillère des Andes. Pour ce qui est du spa, Los Cauquenes propose des circuits bien-être et santé pour faire une pause entre deux excursions. Techniques ancestrales et dernières tendances se conjuguent. Détente et relaxation assurées. En plus des circuits spa, une piscine intérieure et extérieure, ainsi qu’une salle de gym et un sauna pourront agrémenter votre séjour.

Los Cauquenes et l’environnement

Depuis sa création, l’hôtel mène une politique de gestion durable. En 2012 il obtient le label de Biosphere Hotel. En 2015, il intègre le groupe Green Leader by Trip Advisor. Il est dans la catégorie Eco-leader médaille d’argent. Los Cauquenes se caractérise par sa conception d’un tourisme écologique. Ça lui a valu d’être finaliste de la cinquième édition du Concours National d’Hôtellerie Durable, il y a trois ans. Enfin, la distinction la plus importante attribuée aux Cauquenes est l’écoétiquette qui le classe parmi les hôtels certifiés comme hôtels les plus verts du pays, en catégorie médaille d’argent. Donc la conception d’un tourisme vert est très présente dans la politique de l’hôtel. Et elle accompagnera les nombreuses activités auxquelles vous pourrez participer.

Les excursions pour découvrir Ushuaia

Navigation sur le canal Beagle – source site officiel de l’hôtel

L’hôtel permet de découvrir la ville à travers de nombreuses excursions organisées. Il y en a pour tous les goûts. Pour commencer, si vous aimez marcher, vous pourrez faire du trekking sur le sentier des Lagunas Gemelas, sur le glacier Vinciguerra ou sur le glacier Martial. Vous pourrez aussi expérimenter la randonnée en raquettes sur la Laguna Esmeralda. Pour les amoureux des animaux, deux expéditions sont dédiées aux pingouins. Au programme : visite du Parc National de la Terre de Feu et de l’Estancia Haberton. En outre si vous avez envie d’une ambiance de ville, une promenade dans Ushuaia vous permettra d’en découvrir l’histoire. Ensuite, si vous avez envie de prendre le large vous pourrez naviguer sur le Beagle ou traverser le canal pour aller à Puerto Navarino. Enfin, pour tous les gourmands, un cours de cuisine en plein air ou un goûter austral vous attendent !

Gastronomie en Terre de Feu

Los Cauquenes est un lieu privilégié pour découvrir les plaisirs gastronomiques de cette région communément appelée La Fin du Monde. L’hôtel a développé un programme appelé “Patagonia Gourmet”. Trois pôles définissent ce programme. Premièrement, l’initiation aux plats typiques de Patagonie. Par exemple, vous pourrez déguster le crabe de la Terre de Feu ou de l’agneau grillé. Notons que cette introduction à la cuisine de Patagonie a lieu dans le restaurant de Los Cauquenes qui offre une vue directe sur le canal de Beaggle. Puis, sont proposés des goûters centrés autour du thé. Enfin, un bar à vins informel et confortable permet d’associer un bon verre de vin à la contemplation de paysages magnifiques. La gastronomie est donc un élément important de tout séjour aux Cauquenes. Pour finir, une anecdote: en 2013, le chef pâtissier argentin Osvaldo Gross est venu partager son savoir-faire et son talent lors du week-end de Pâques.

