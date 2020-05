Lujan, est l’une des plus anciennes villes du pays. Elle se situe à une soixantaine de km de la capitale de Buenos Aires. Elle concentre une importante activité touristique, notamment argentine, en raison de sa signification religieuse. On vous explique pourquoi !

Basilique de Nuestra Señora de Lujan – Photo : Wikipedia

Une destination de pélerinage

Lujan possède la très célèbre Basilique de Nuestra Señora de Lujan, dont la construction s’est achevée en 1935. La légende raconte qu’au XVII siècle une troupe de charettes traversait les camps de Lujan transportant une statuette de la Vierge Marie. Mais, pendant le voyage, le cortège fut bloqué au moment de traverser le fleuve Luján. Ils interprétant alors que c’était là que la Vierge voulait rester. C’est précisément à cet endroit que l’on a construit, entre 1887 et 1935, la magnifique Basilique.

En 1930, le pape Pie XI a déclarée notre dame de Lujan patronne de la République argentine, de l’Uruguay et du Paraguay. Aujourd’hui, cette icône célèbre possède sa propre chapelle dans la Basilique. Tous les ans au mois d’octobre, des milliers de jeunes font le pèlerinage à pied depuis la capitale pour s’y recueillir.Le fleuve homonyme traverse la ville de Lujan. Ce fleuve se transforme en lieu de loisir pour résidents et touristes.

À voir / à faire à Lujan

Basilique de Nuestra Señora de Lujan

Œuvre majestueuse, la basilique nationale Notre-Dame de Lujan présente dans son architecture un style néo-gothique ogival d’une grande beauté. Sa construction a duré non moins de 48 ans. En effet la première pierre a été posée le 15 mai 1887 et l’édifice a été achevé seulement en 1935.

La basilique est entourée d’une grille en fer forgé qui présente par intervalles le monogramme de la Vierge. On accède au sanctuaire par un escalier de marbre blanc de 15 marches. La façade est divisée en trois étages : inférieur, central et supérieur. Son intérieur renferme des œuvres réalisées par des artistes remarquables de différentes disciplines.

Des pèlerinages massifs depuis différentes régions du pays et d’ailleurs ont pour destination la basilique de Luján.

Complexe Muséographique Enrique Udaondo

Ce centre historico-culturel est né de l’existence de deux des plus anciens bâtiments de la province, le Cabildo et la Casa del Virrey. Ces derniers ont été déclarés Monuments historiques nationaux en 1942.

Le complexe se divise en différents salles. La Sala del Gaucho, la Sala de los Presidentes, le Museo del Transporte, les patios du Cabildo, la maison coloniale où l’on revit les étapes fondamentales de l’histoire argentine. Vous pourrez y apprécier les collections de la personne qui a donné son nom au musée, le pavillon Manuel Belgrano, la Sala Federal en hommage à Juan Manuel de Rosas, la Sala de Arte Hispanoamericano, et même une chapelle qui abrite des œuvres d’art religieux des jésuites.

Une des attractions de ce musée est le fameux Plus Ultra, qui fut le premier avion à traverser l’Atlantique Sud en 1926.

Musée des Beaux Arts

Ce musée se situe dans le Parc Fiorentino Argentino. Il est essentiellement dédié à l’art contemporain argentin.

La gestion actuelle vise à créer un musée pour tous. Les portes ont été ouvertes aux artistes de cette ville grâce aux “Café discutions”. Le lien avec les établissements d’enseignement est également renforcé, offrant des visites guidées et des projets qui impliquent les enfants en tant que jeunes créateurs. De plus, le musée parraine des écoles qui ont pris l’art comme motif fondamental dans la formation de leurs élèves.

Ce musée porte le nom de Fernán Félix de Amador (1889 – 1954), pseudonyme de Domingo Fernández Beschetedt. En effet, il fut un illustre Lujanais, poète et professeur de Beaux-Arts, apprécié dans le monde entier pour sa vie exemplaire d’humaniste et de philanthrope.

Image de Nuestra Señora de Lujan, surplombant les écussons de l’Uruguay, de l’Argentine et du Paraguay. Source Pinterest

Parc Ameghino

Espace vert, récréatif et charmant, le parc de l’Ameghino s’étend sur trois hectares. Il accompagne le débit du fleuve et ajoute un peu de nature au magnifique réservoir culturel que constitue le complexe muséal.

Le célèbre paysagiste français Carlos Thays a imaginé, conçu et façonné ce parc en 1909.

Lieu exceptionnel de détente et de repos, le parc Ameghino offre l’ombre de ses arbres centenaires pour le plus grand plaisir des visiteurs et des pèlerins, ainsi que des habitants de Luján.

Le parc possède également un monument en l’honneur de Florentino Ameghino, le grand sage à qui il doit son nom

Place Belgrano

Anciennement propriété d’Ana de Matos, une fois convertie en espace de loisirs, elle a été reconnue sous le nom de Plaza Real pour une raison simple : le Camino Real vers le Haut Pérou qui traversait la ville. Plus tard, on l’appela Plaza de la Justicia, car c’est sur ses terrains que les prisonniers recevaient leur punition. Enfin, un monument érigé en l’honneur du général Berlgrano, lui a donné le nom de Plaza Belgrano que nous lui connaissons aujourd’hui.

Scène de tous les actes publics et officiels, espace pour la célébration des fêtes patronales, lieu considéré comme idéal pour les vendeurs de rue, cette place est depuis sa naissance un centre de rencontre et de divertissement. De plus, c’est le lieu d’entrée de la Basilique.

Abadía de San Benito

Cette abbaye appartient à la congrégation bénédictine de la Sainte-Croix du Cône Sud. C’est un monastère situé dans la ville de Jáuregui, près de Luján, où la communauté monastique consacre sa vie à la prière, au travail et à l’étude, créant une atmosphère de grande spiritualité et de sérénité.

Comme c’est une tradition chez les Bénédictins, ils mettent à disposition les installations du monastère comme lieu de séjour, partagent un rythme de vie différent et participent à la célébration de la Liturgie des Heures.

Comment s’y rendre depuis la capitale ?

En train : Prendre le train de la garde d’Once à destination de Mercedes. Le trajet jusqu’à Lujan dure deux heures approximativement car le train s’arrête à chaque station.

En bus : Prenez le colectivo 57 depuis la Plaza Italia à Palermo ou depuis Plaza Misere (Once).

En voiture : Empruntez les routes nationales RN 5 et 7, autoroutes de l’Ouest, et les routes provinciales RP 6, 192, et 47.

Vous rêvez de partir en pèlerinage à Lujan ou simplement y flâner le temps d'un weekend?

