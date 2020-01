Après le stress des préparatifs, l’émotion de la cérémonie et l’exaltation de la fête, c’est maintenant le moment de se ressourcer et de partir pour un voyage de noces inoubliable !

Vous n’arrivez pas à vous décider entre paysages grandioses et escapades romantiques? Entre jungle et désert ? Ou encore entre modernisme et traditions ? Pas de panique! L’Argentine est faite pour vous ! Ce pays, au sud de l’Amérique latine, a de quoi contenter toutes vos envies. En effet, sur ce territoire immense, on retrouve toute une variété de climats et paysages époustouflants.

Iguazú et ses chutes vertigineuses

Chutes d’Iguazu

Et si vous commenciez votre voyage de noces en découvrant les “Cataratas d’Iguazu“? Ces chutes, parmi les plus impressionnantes du monde, font partie de sept merveilles du monde. Vous pouvez les approcher depuis l’Argentine mais également depuis le Brésil. Les parcs nationaux de chacun de ces deux pays vous offre une vision différente de ce chef d’oeuvre naturel.

Du coté argentin vous vivrez les chutes de l’intérieur grâce aux passerelles qui tantôt les surplombent, tantôt vous y plongent. Les 275 chutes sur un front de 2,5 km offrent un cadre spectaculaire et vertigineux. L’arrivée sur la gorge du Diable constituera sans doute le point d’orgue de votre journée.

Le coté brésilien en revanche vous fera profiter d’une vue panoramique impressionnante des chutes, qui apparaissent étagées et se jetant les unes dans les autres. Vous pourrez également survoler les chutes en hélicoptère: sensations assurées !

Salta la belle et les paysages lunaires du Nord Ouest

Cerro Hornocal, Jujuy, Argentine

Vous pourrez continuer votre voyage de noces dans le Nord Ouest. Pour avoir tout le loisir de profiter de cette région à votre rythme vous pourrez louer une voiture à Salta. Vous partirez alors à la découverte des vallées arides, des incroyables marais salants ou encore des montagnes aux multiples couleurs !

Cette charmante ville est surnommée Salta la Linda (Salta la belle). Elle est située au cœur de la fertile vallée de Lerma. Salta a tout les l’attraits d’une grande ville, tout en gardant le charme d’une bourgade. Vous pourrez aprécier son important héritage colonial qui y est mieux conservé que dans la plupart des villes du pays. Ne ratez pas la place 9 de Julio, sa célebre cathédrale et le Cabildo.

Après avoir traversé les vallées arides des Calchaquies, et avoir dégusté le fameux vin blanc Torontés à Quilmes, vous arriverez devant les paysages éblouissants des grandes salines. Cet immense désert de sel est perché à 3350m d’altitude. Le sel y est récolté et mis en sac à la main.

La quebrada de Humahuaca est inscrite au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Cette vallée aride est particulièrement propice au dépaysement. Vous pourrez en effet sillonner les montagnes les plus colorées de la région, et resterez sûrement bouche-bées devant le mont aux quatorze couleurs. La “Serranía de Hornocal”, ou “sierra de los catorce colores” se situe à 4761 mètres d’altitude et présente une impressionnante succession de roches colorées, témoin de l’érosion des différentes couches géologiques.

El Calafate, dans la splendeur des glaciers

Glacier Perito Moreno, Chubut, Argentine

Direction la Patagonie pour un changement total d’atmosphère! Après les vallées quasi-désertiques, immersion au cœur des glaces. Si cette région de l’Argentine dispose de nombreux glaciers, le plus impressionnant et le plus célèbre est sans conteste le Perito Moreno.

Vous pourrez vous en approcher et jouir de différents points de vue grâce aux nombreuses passerelles aménagées. Le glacier étant en mouvement constant, vous aurez sans nul doute l’occasion de voir et d’entendre des blocs de glace s’en détacher pour terminer dans le lac argentin. Frissons assurés!

Estancia Nibepo Aike

Au cœur des traditions

Avant de quitter la patagonie pour retourner vers la capitale, pourquoi ne pas profiter d’une escale au cœur des traditions patagonnes? La charmante estancia Nibepo Aike, située dans le parc “los glaciares”, est specialisée dans l’élevage de moutons. La vue panoramique depuis cette ancienne exploitation agricole est á couper le souffle ! L’établissement propose de renouer avec le passé de l’estancia, en assistant à la traditionnelle tonte des moutons aux ciseaux, avant de partir faire une courte randonnée et enfin de déguster un typique asado argentin. De quoi terminer en beauté votre aventure en patagonie !

Buenos Aires au rythme du tango

Danseurs de tango au festival mondial de tango de Buenos Aires

La capitale argentine est bien sûr une étape incontournable de votre séjour ! Ne manquez pas de visiter son centre historique (Plaza de Mayo, Casa Rosada), ses quartiers typiques et populaires (San Telmo et La Boca et son tango) ainsi que ses quartiers élégants (Recoleta, Palermo et Puerto Madero).

Buenos Aires étant le berceau du tango, pourquoi ne pas terminer votre voyage de noces en beauté avec une initiation à cette danse romantique par excellence ? Comme récompense pour cet effort, quoi de mieux que de se régaler de mets typiques tout en admirant de véritables tangueros vous offrir un spectacle de tango ?

Cet article vous a plu? Vous aimerez aussi…