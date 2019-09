Située à 34 kilomètres de Mar del Plata, au sud de Buenos Aires, Mar Chiquita est l’occasion de découvrir un trésor caché bien loin de toute la folie touristique des environs…

Photo – source : La Nación

Un village dédié aux amoureux de la nature

Avec ses 400 habitants en basse saison, c’est un village à l’ambiance décontractée et aux rues paisibles. Donc les visiteurs y viennent pour se ressourcer, pêcher, faire de la planche à voile ou encore du kitesurf.

Cependant la véritable attraction de cet endroit reste la lagune dotée d’un rare écosystème qui abrite une multitude d’espèces d’oiseaux et de poissons. De nombreuses ballades sont également à prévoir le long du littoral. A pied, à vélo, à cheval ou encore en quad, se promener dans Mar Chiquita est un plaisir. Les plages sont tranquilles et étendues. Alors avec les dunes en arrière-fond et les nombreux oiseaux au dessus de vos têtes, vous voilà déconnectés et dépaysés…

Photo – source : La Nación

La reserva Mar Chiquita

Réserve de biosphère classée par l’Unesco, elle abrite plusieurs types de paysages et d’écosystèmes, vous pourrez fouler les prairies de la Pampa et terminer votre route sur les dunes côtières. Donc profitez en pour vous rendre jusqu’à l’Alfúfera Mar chiquita, lagune longue de 35 kilomètres elle est unique en Argentine et il en existe peu à travers la planète. De plus, nous vous conseillons de vous balader en bateau sur les eaux tranquilles de Nahuel Ruca. Vous pourrez ainsi découvrir la lagune différemment.

Photo – source : La Nación

Pour cette raison cet espace est un paradis pour les ornithologues : plus de 220 espèces ont été recensées. Cygnes, bécasses, flamants du Chili, il y en a pour tous les goûts. En plus de cela on compte pas moins de 55 espèces de poissons, ce qui fait le bonheur des pêcheurs et des prédateurs.

Photo – Source: pinejoswis

En conclusion, nous vous conseillons de vous rendre sur la page : Reserva Mar Chiquita.

