Vous êtes de passage à Buenos Aires et rêvez de passer une soirée entre les tangueros porteños? Argentine-info vous donne les meilleures adresse, pour une immersion dans le monde du tango!

Vous avez dit milonga?

Capitale mondiale du tango, Buenos Aires vibre toujours au rythme de cette danse née dans les bas-fonds porteños. Dans tous les quartiers, durant toutes les saisons, le tango est devenu est une véritable religion en Argentine. Tous les soirs, de nombreux argentins et touristes se retrouvent dans les milongas. Une milonga c’est à la fois l’événement, le lieu de la danse, mais également une danse! Chaque milonga possède son propre univers, un univers qui attire de nombreux visiteurs. On y donne des cours pour les débutants et les confirmés et dans beaucoup d’entre elles, il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable. Elles sont toutes différentes, des plus sophistiquées aux simples clubs de danse. Mais toutes protègent une tradition qui définit l’identité de la ville.

Les milongas traditionnelles

El Beso : Pas beaucoup de touristes ici car le niveau de tango y est élevé. Si vous voulez assister à une démonstration de tango par les argentins, allez y le samedi pour la milonga de las Morochas, très appreciée par ces derniers !

Où ? Riobamba 416

Malena Sunderland Club : Ce qui est inoubliable avec cette milonga, c’est son lieu. En effet venez danser le tango, vous vous trouverez dans un… gymnase… Et pourtant, c’est l’une des milongas les plus appréciés par les porteños. Justement pour son style. Bref, une vraie institution dans la ville !

Où ? Lugones 3161, Villa Urquiza

A Puro Tango : Une milonga traditionnelle car le public qui y va est plutôt agé. On l’appelle la milonga des anciens. Cependant, ils ne sont pas en reste et pratiquent un tango très technique ! N’hésitez pas à allez voir une petite démonstration du tango comme il l’était avant !

Où ? Scalabrini Ortiz 1331

Les milongas touristiques

Confiteria Ideal : Cet emblématique salon de thé, fondé en 1912, renferme dans ces murs recouverts de boiseries et de marbres tout l’esprit de Buenos Aires. Du dimanche au dimanche, de midi à l’aube, on y donne des cours de tango. C’est sûrement la Milonga la plus touristique de la ville.

Où ? Suipacha 380

Parakultural : La milonga Parakultural est l’une des préférées des membres de notre équipe ! Et l’une des plus connues des rues porteñas. Selon ses propriétaires il y a une envie et une mobilisation précise qui nous amène jusqu’ici. Dans cette sensation insolite que « tout peut arriver », sinon enchanteresse, les nuits y sont festives. Vous noterez la très belle salle et l’orchestre qui accompagne du plus bel effet.

Où ? Scalabrini Ortiz 1331

La Viruta : Une vraie usine à danser le tango (mais pas que) ; très appréciée des touristes pour ses cours mais également pour ses afters, puisque c’est une des milongas qui se terminent au petit matin. C’est aussi l’une des milongas a le plus de renommée sur le plan international.A tel point que Madonna et Robert Duvall y ont foulé les pistes, c’est surement pour ça que l’ambiance est celle des clubs « after ». Un incontournable du lieu sont les démonstrations en live des orchestres de « nouveau tango », qui marient l’esprit d’hier avec le son d’aujourd’hui.

Où ? Armenia 1366

La glorieta du parc Belgrano : Si vous avez envie de voir des danseurs de tango mais que vous ne voulez pas passer toute la soirée dans une milonga, cet événement est une bonne option! C’est une milonga à l’air libre, dans le parc Belgrano, dans le quartier du même nom. Elle a lieu l’été du mercredi au dimanche. Nous vous conseillons cependant d’y aller plutôt en fin de semaine. En effet elle est plus fréquentée le week-end, et le niveau est meilleur.

Les milongas pour un public un peu plus jeune

La catedral : Cette milonga, dans le quartier d’Almagro propose deux salles de danse. Vous pourrez également participer à des cours de tango avant la milonga. De plus, il est habituel de pouvoir assister à des concert live, pour changer un peu des enregistrement. C’est aussi une excellente occasion de passer un bon moment à écouter du tango et admirer les danseurs même si vous ne savez pas danser! Où? Sarmiento 4006

Club Villa Malcolm : Avant ou après avoir dîné au buffet du club, il est possible de prendre des cours ou de danser librement dans un des espaces les plus traditionnels et les plus bohèmes de la ville. L’endroit est également un club de foot et surtout un club de foot, qui rend le lieu très original. C’est un endroit plutôt dédié à un public jeune, il prend rapidement des aires de club !

Où ? Córdoba 5064

La Bicicleta : Un endroit informel qui plait beaucoup aux jeunes car cette milonga n’est pas réellement codifiée. Par exemple il n’y a pas de parquet. Les jeunes viennent donc avec leur envie de danser et c’est tout ! Par ailleurs, le décor est superbe. Surtout, le vin et la cuisine maison y sont excellents. Un bon moment assuré

Où ? Gorriti 5417

Los Zucca : Un classique, très à la mode dans le quartier de San Telmo ! A partir de 22:30, la piste de la Region Leonesa se transforme en un classique des jeudis dans la capitale du Tango. Roberto Zuccarino y Magdalena Valdez vous ferons un petit cours pour tous les niveaux ( si si, vous aussi vous êtes un danseur mais vous ne savez pas encore!), puis la piste est à qui veut bien danser, transpirer!

Où ? Humberto Primo 1462

En conclusion, quelque soit votre âge, votre niveau, votre origine, il y aura toujours une milonga faite pour vous à Buenos Aires. Et qui sera ravie de vous accueillir, et de vous apprendre ou de perfectionner votre tango !

