Après un hiver dur et froid à Buenos Aires, vous aurez envie de profiter du soleil et la chaleur qui arrivent, Argentine info vous aide à choisir la meilleure plage pour profiter de l’été ! En effet, le pays dispose de quelques lieux sympathiques qui pourraient vous satisfaire !

Monte Hermoso – Crédit photo : Wikipedia

Les plages touristiques

Mar del Plata

Evidemment, on ne peut pas ne pas citer Mar del Plata. La plus connu des stations balnéaires du pays. La Biarritz argentine ou la perle de l’Atlantique. Mar del Plata c’est donc un rendez-vous fréquent des porteños qui veulent s’évader le temps d’un week-end.

Monte Hermoso

Sa situation géographique l’a conduit à être l’une de ces rares plages d’Argentine où le soleil vient s’y lever puis s’y coucher. Jouissant de larges plages sur une trentaine de kilomètres, Monte Hermoso offre également aux vacanciers, une mer plus chaude que celle des autres stations balnéaires. Beach volley, musée, pêche, théâtre, football, golf, traversées en 4×4, casino… Bref, les infrastructures touristiques proposent de nombreuses activités. Pour les plus sportifs, des régates, cours de jet-skit, windsurf, sont également organisés toutes la saison estivale.

Où ? Province de Buenos Aires à 630m de la capitale

Miramar

Miramar est une petite ville installée sur la côte atlantique au sud de Buenos Aires. Au côté de sa voisine Mar del Plata située à seulement 45 km, elle est une station balnéaire réputée pour sa tranquillité. Ses rues et ses avenues, conçues de façon à ce que les enfants en soient les protagonistes principaux, en font une destination idéale pour passer les vacances en famille!

Où ? Province de Buenos Aires, à 470 km de la capitale

Villa Gesell

Au départ Villa Gesell était un petit village, aujourd’hui, la ville a grandi et s’est modernisée mais garde son âme de petite bourgade au bord de la plage. C’est donc le lieu parfait pour alterner entre nature la journée et sorties le soir, et tout ça à des prix modérés !

Où ? Provincia de Buenos Aires, à 380 km de la capitale

Les plages plus sauvages

Mar Chiquita

À 34 km de Mar del Plata, cette petite station balnéaire vaut le détour. Également plus calme et moins touristique, on y pêche, on y fait de la planche à voile mais surtout, on va voir sa lagune, l’Albúfera Mar Chiquita, un ecosystème d’une richesse rare. En effet, plus de 220 espèces d’oiseaux y vivent dont les flamants du Chili, et 55 espèces de poissons différentes prospèrent dans la lagune.

Où ? Province de Buenos Aires, à 380 km de la capitale

Pehuen Có

Si vous avez en horreur les lieux trop touristiques, l’endroit est fait pour vous ! En effet, située à 84 km de Bahía Blanca, en pleine nature, cette station n’est faîtes que de sable!

Où ? Province de Buenos Aires, à 650 km de la capitale

Mar Chiquita – Crédit photo : Wikipedia

Les plages naturistes

Playa Escondida

La Playa Escondida est l’exemple même de cette nouvelle tendance. En effet depuis février 2001, elle est devenue la première plage naturiste du pays. Située près de Mar del Plata cette baie de 200 m sable fin, entre dunes et plaines, offre un environnement parfait pour ceux qui souhaitent tester cette nouvelle alternative.

Où ? à 25 km de Miramar

Querandí

La Playa Querandí est la seconde plage naturiste d’Argentine. Inaugurée en décembre 2008, cette plage s’est installée sur les côtes près de Villa Gesell, à 10 kms du Phare Querandí et à 4 kms de Mar Azul.

Faro de Querandí – Crédit photo : Wikipedia

Et vous? Où irez-vous pour profiter de l’été et piquer une tête?

