Avis aux amateurs de vin: Argentine-info vous invite à découvrir Mendoza, dans l’Ouest argentin. Même si d’autres localités argentines commencent à se faire un nom, cette région est, en effet, le centre névralgique de la viti/viniculture du pays. Les nombreuses bodegas situées sur sa route en témoignent…

Mendoza Wikipedia

Cette province idéalement placée, non loin des Andes, à l’ouest de l’Argentine, jouit d’un ensoleillement exceptionnel et de beaux paysages. De plus, elle est un fréquent point de départ pour le point culminant de la cordillère des Andes -le mont Aconcagua-. Pour toutes ces raisons elle séduit les amoureux de grands espaces, trekking et cheval. Mais pas seulement …

Une terre propice à la vigne

Dans la province de Mendoza, toutes les conditions climatiques sont réunies pour cultiver la vigne. En effet, les Andes protègent la région des vents humides du Pacifique. De plus, le climat est sec et l’ensoleillement fort. L’ altitude, quant à elle, oscille entre 900 et 1 500 mètres, ce qui est idéal. Il y a un fort écart thermique quotidien, cela est bénéfique aux pieds de vigne. Enfin, il y a peu d’insectes et de maladies nuisibles aux vignes dans la région.

C’est durant le XVIème siècle que sont apparues les premières vignes. Les prêtres espagnols avaient alors ramené des pieds de vigne pour produire le vin de messe autour de leurs monastères. L’activité viticole s’est ensuite nettement développée. En effet, les différentes vagues d’immigration européenne successives ont grandement participé à la viticulture. Les Européens ont apporté leur savoir-faire et ont contribué à la production d’un vin de qualité.

A la fin du XIXème siècle, le développement des chemins de fer et des grands axes de communication ont permis de désenclaver la région de Mendoza. À partir de ce moment là, le vin de Mendoza a pu trouver le chemin de l’océan. Et donc commencer à se faire connaître internationalement. Depuis, les techniques de production de vin ne cessent de se développer. D’ailleurs, l’Argentine profite des dernières technologies de production européennes. De plus, le pays exporte un vin reconnu pour son bon rapport qualité/prix.

Malbec Wikipedia

Une journée le long de la route des vins

De Maipú en passant par Luján del Cuyo, Valle del Uco et San Rafael, on découvre les différents cépages présents sur ces terres. Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot ou encore Chardonnay. En outre, 80% de la production est du vin rouge !

Nous vous invitons à parcourir cette route des vins. Elle débute à Coquimbito, commune de Maipú (à 17 km de Mendoza, capitale de la région). Pour ce faire on emprunte la Ruta 7. De là, on vous conseille de louer un vélo pour la journée. En effet, la route s’étend sur 16 km et après les premières visites de bodegas, il est déconseillé de prendre le volant.

Nous vous conseillons un départ matinal pour éviter une attente trop longue lors des dégustations. Notons que selon les bodegas elles sont gratuites ou non. En outre, vous pourrez également visiter des fabriques d’huiles d’olive, de liqueurs et de chocolat sur cette même route.

A la découverte de la fameuse route des vins

Récupérez une carte à l’office du tourisme. Puis, commencez le recorrido par le musée du vin. Il vous apprendra tous les secrets de cette boisson enivrante. Puis, le long de la route, vous aurez la possibilité de vous arrêter à votre gré pour une dégustation. Sachez que vous pourrez trouver, d’une part, des bodegas de luxe (Bodega Salentein et sa collection d’objets d’art). Et d’autre part, des bodegas toutes jeunes (Bodega Lopez qui peut faire un peu «usine»).

Attention, économisez-vous car la journée est longue et il devient difficile de pédaler l’après-midi. En effet, on ne vous sert pas non plus un fond de verre pour déguster mais quasiment la moitié. Il est également intéressant de savoir que dans cette région il n’y a pas de cuvée, contrairement en France. Avec ses 330 jours de soleil par an et une irrigation contrôlée, on produit du vin toute l’année et il se boit dans les 5 ans après la mise en bouteille!

Et pour finir en beauté, vous pouvez terminer la route par la visite du musée du chocolat et des fous rires assurés!

Pour les plus éméchés, une patrouille de scooters veille à raccompagner les voyageurs ayant cédés aux caprices de Dionysos. Et si vous avez encore le temps, on vous conseille vivement de vous arrêter dans la ville de Mendoza, quatrième ville d’Argentine. Elle offre un urbanisme aéré, de nombreuses terrasses et une bonne ambiance toute l’année !

Cet article vous a plu ? Prenez le temps d’en lire d’autres