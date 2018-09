Vous avez décidé de vous rendre à Mendoza ? Mais vous n’avez que très peu de temps pour visiter cette partie de l’Argentine ? Vous avez scruté tous les articles qui parlent de ce qu’il y a à faire à Mendoza et dans sa région. Résultat de ces recherches vous êtes complètement perdu ? Aujourd’hui Argentine-info vous informe sur quoi faire dans la jolie ville de Mendoza et vous propose trois excursions/activités à faire dans les alentours de Mendoza qui d’après nous en valent le détour. Bonne lecture.

Mendoza : Wikimedia

Découvrir la ville du vin Argentin

Cosmopolite, verte, animée et plaisante, Mendoza est incontestablement une ville séduisante. Tous s’accordent pour dire que Mendoza est une des plus belles villes du pays. Lors de votre journée dans la ville de la capitale du vin argentin de nombreuses visites s’offrent à vous. En effet, cette ville offre de nombreuses places très arborées. Lors de votre visite vous pourrez aller visiter la Plaza Independencia, la plaza San Martín et la plaza España qui possèdent chacune leur propre charme. De nombreux musées vous ouvriront également leurs portes si vous le souhaitez.

Petit plus …

Si vous êtes à Mendoza un jour où le soleil est présent nous vous conseillons d’aller vous balader dans l’immense parc general San Martín. L’endroit est idéal pour se ressourcer. Mais ce n’est pas tout, n’hésitez pas à vous rendre sur le toit de la marie (500, 9 de julio) qui est LE mirador de la ville et vous offrira une vue à couper le souffle de la ville entourée des montagnes.

Pour plus d’information sur que voir et que faire à Mendoza cliquez ici !

Un tour sur le plus haut sommet d’Amérique du sud : L’aconcagua

Cette excursion vous fera rejoindre le cœur des Andes. Vous commencerez cette journée en direction du sud. Pour cela vous emprunterez la fameuse route 40. Celle-ci passe à travers les vignes, les arbres fruitiers et les oliviers. Par la suite vous prendrez la route internationale numéro 7. Elle fait partie de la fameuse autoroute panaméricaine. Cette route vous mènera à l’intérieur de la précordillère, la première rangée de montagnes de la Cordillère. Laissez alors votre imagination trouver les formes cachées dans les formations rocheuses. Sur la route, vous pourrez apercevoir le lac Potrerillos, et peu après la ville de Upsallata. La route se poursuit le long du canyon et atteint finalement le « Pont Inca ».

Le pont de l’inca …

Cette incroyable merveille de la nature est censée être le chemin que les Incas ont suivi 500 ans auparavant. Une fois arrivé au plus haut point de votre voyage, appréciez la vue sur l’Aconcagua, la plus haute montagne d’Amérique et de l’hémisphère sud !

La route des vins à Vélo

Le départ de cette route se fait à Coquimbito, commune de Maipú (à 17 km de Mendoza, capitale de la région) en empruntant la Ruta 7. De là, on vous conseille de louer un vélo pour la journée étant donné que la route s’étend sur 16 km et après les premières visites de bodegas, il est déconseillé de prendre le volant. Un départ vers 10h est idéal pour éviter une attente trop longue lors des dégustations. D’ailleurs, les dégustations peuvent être, selon les bodegas, gratuites ou payantes. De plus, profitez-en pour également visiter des usines d’huile d’olive, de liqueurs et de chocolats sur cette même route. Cependant, pour les moins sportifs, vous pouvez également louer une voiture à Mendoza.

Pour en savoir plus sur la route des vins cliquez ici !

Du sport extrême entre montagne et rivière

Faire du rafting en Argentine ? Oui-oui cela est bien possible. Vous êtes même dans la région des sports extrêmes. En hiver, du fait de la fonte plus lente des glaces, le Río Mendoza est assez calme et le rafting vous permettra surtout de profiter des paysages et de la nature qui vous entourent. En été à l’inverse, le rafting vous procurera des sensations fortes.

Vous pouvez profiter du rafting durant une demi-journée ou une journée en descendant respectivement 12 et 25 Km. Vous serez équipés d’un gilet de sauvetage et d’un casque qui assureront votre sécurité, en plus des professionnels à votre disposition.

Pour savoir quelles autres activités sont possibles dans la région de Mendoza cliquez ici !

ENVIE DE DÉCOUVRIR LA ROUTE DES VINS À MENDOZA OU D’INCLURE CETTE DESTINATION DANS UN ITINÉRAIRE SUR MESURE EN ARGENTINE ? N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER EQUINOXE, SPÉCIALISTE DE L’ARGENTINE DEPUIS 1990 !

VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE? A LIRE SUR LE MÊME SUJET