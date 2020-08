Vous souhaitez une idée d’endroit pour faire du trekking dans la région de Mendoza ? Le Parc Provincial de l’Aconcagua est fait pour vous! C’est en effet un endroit unique où les passionnés de randonnées seront comblés par la beauté des paysages !

Mont Aconcagua. Source Flickr – Miguel

Le Parc de l’Aconcagua

Le Parc Provincial de l’Aconcagua est situé dans le nord-ouest de la province de Mendoza, il se trouve à 165 km de la ville de Mendoza, et à 75 km de Uspallata , par la RN 7. Dans ce parc trône le magnifique Cerro Aconcagua, qui culmine quand même à 6960,8 m d’altitude! Cette montagne recouverte de neige éternelle, est très connue! En effet, elle est le point culminant de la cordillère des Andes et le plus haut sommet du continent Américain. Ce mont est surnommé : Le toit des Amériques ou Le Colosse de l’Amérique.

Le parc abrite de grands glaciers, qui agissent comme une réserve d’eau. C’est un site important pour l’archéologique mais également un spot de rêve pour les grimpeurs! Pour les dingues d’alpinisme tentez le sommet de l’Aconcagua! Plusieurs camps de base sont à disposition des grimpeurs et randonneurs.

Attention, du fait de l’altitude, les conditions climatiques peuvent s’avérer parfois extrêmes avec des vents violents et des températures basses. Mieux vaut y aller bien équipé!

Pour ce qui est de la faune et de la flore, le parc regroupe plus de 60 espèces d’animaux en particulier des oiseaux qui sont incroyables! Si à basses altitudes on peut voir différentes espèces de passereaux, en altitude, le condor règne en maître! Pour la flore, dû aux conditions climatiques plutôt désertiques, vous y trouverez des cactus, des broussailles et quelques fleurs en particulier au printemps et en été.

Condor des Andes. Source Pinterest

Autour du Parc

Le pont de l’Inca est une formation rocheuse qui forme un pont naturel sur la rivière Las Cuevas. En contrebas on peut également observer les vestiges d’une station thermale. Le village est une bonne base pour découvrir les environs!

Le Parc Tupungato : ce parc situé à 80km de l’Aconcagua, est aussi un magnifique endroit pour la randonnée. Il abrite l’impressionnant volcan Tupungato qui culmine sur la cordillère des Andes!

Comment y accéder ?

En bus : Prenez le bus depuis Mendoza, qui vous emmènera sur le site (compagnie Expreso Uspallata)

En voiture : Prenez la route 7, c’est elle qui y conduit. Il y a deux entrée possible pour le parc, une à Punta de Vacas ( à environ 4km du Puente del Inca) et une autre à la Laguna los Horconos.

