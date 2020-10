Mildred Burton était une peintre et dessinatrice argentine. Argentine-info vous en dit plus sur cette artiste incontournable du surréalisme argentin!

La indiferencia de Blonda Bug, 1981, Mildred Burton. Source Arteonline

Le parcours de Mildred Burton

La naissance de Mildred Burton soulève bon nombre de doutes. En effet, Il existe au moins cinq dates de naissance pour Mildred Burton au Paraná! Un recensement dit 1923, mais également de 1936, 1941 et 1942. De parents irlandais et de grand-mère allemande, elle a grandi dans la grande maison que sa famille possédait à Entre Rios. Depuis son enfance, elle s’intéresse à la littérature fantastique et aux contes populaires pour enfants qui influenceront plus tard son travail. Elle a étudié à l’École provinciale des beaux-arts d’Entre Ríos et s’est perfectionnée à l’École nationale des beaux-arts Ernesto de la Cárcova.

Ses influences

Pendant 40 ans de production, elle combine les références les plus variées qui proviennent à la fois de son éducation saxonne et de son identité argentine et latino-américaine : la tradition anglaise des arts décoratifs du XIXe siècle, comme le mouvement Arts & Crafts, le surréalisme de Max Ernst et René Magritte, et le réalisme politique de la peinture argentine des années 1970 et 1980. Cependant, ses plus grandes influences ont été les histoires et les contes qu’elle a lus dans son enfance. Ceux-ci lui ont en effet permis de raconter l’environnement familial et ses conflits entre le fantastique, le sombre, le sinistre et le surréel.

Oeuvre de Mildred Burton. Source Museomoderno

La reconnaissance de l’artiste et son implication dans les mouvements politiques

Depuis 1969, elle a exposé ses œuvres dans des musées et des galeries nationaux, municipaux, provinciaux et biennaux en Amérique latine, en Europe et aux États-Unis. Les expositions les plus importantes ont eu lieu en 1995 au Musée national des beaux-arts. En 1996 au Musée d’art moderne et au Musée provincial Timoteo Navarro de Buenos Aires. Au centre culturel Recoleta et au musée provincial des beaux-arts Gómez Cornet à Santiago del Estero. Au musée municipal des beaux-arts “Fernán Félix de Amador” à Luján. Ainsi qu’au centre culturel Borges. En 2001 à la foire d’art de Toronto, Punta del Este, Maldonado, Montevideo (Uruguay) ; Caracas ; San Pablo, Rio de Janeiro ; Cleveland, Ohio, Boston, San Francisco, Washington, Austin (Texas), New York (USA). USA) ; Mexico ; Toronto (Canada) ; Barcelone, Valence, Madrid (Espagne) et Paris, entre autres.

Dans les années 70, ses œuvres ont commencé à refléter le climat social de l’époque en Argentine. Toujours avec des références elliptiques et subreptices typiques de son travail général. En 1979, elle a rejoint le groupe Post-Figuration, avec Diana Dowek, Norberto Gómez, Alberto Heredia, Jorge Alonso et Elsa Soibelman.

Dans les années 1980, Mildred a fait quelques collaborations avec Madres de Plaza de Mayo et des performances avec Federico Klemm. Elle a alors commencé à recevoir une reconnaissance croissante pour son travail.

Dans le cadre du cycle Biodrama, la pièce “Portraits baroques d’une pomme de terre”, sur la vie de Mildred Burton, a été créée en 2002 au Teatro Sarmiento, sous la direction d’Analía Couceiro.

Mildred meurt à Buenos Aires en août 2008 dans sa maison de La Boca, ayant laissé des milliers d’œuvres et ayant participé à plus de 500 expositions individuelles et collectives.

“La hija del torturador” de Mildred Burton. Source Arteonline

Mildred Burton, une artiste largement primée

Tout au long de sa carrière l’artiste incontournable du surréalisme a obtenu de nombreux prix auprès de différentes institutions :

Grand Prix d’honneur, VIIe Salon national de Buenos Aires (1972)

Grand Prix Marcelo de Ridder (1974)

Prix de l’artiste de l’année, Association argentine des critiques d’art (Buenos Aires, 1982)

Grand prix d’honneur Prilidiano Pueyrredón, municipalité de San Isidro (Buenos Aires, 1984)

Prix de la Conférence internationale des critiques du Musée national des beaux-arts (1992)

Premier prix, prix Günther, MNBA (Buenos Aires, 1997)

Prix Los Maestros, Fondation Amalia Lacroze de Fortabat, Première mention, Biennale Costantini, MNBA (Buenos Aires, 1998)

Premier prix, Université de Palerme (Buenos Aires, 1999)

Prix Konex 2002 – Dessin

Prix Konex 2012 – Dessin



L’hommage du musée d’art moderne de Buenos Aires à Mildred Burton

Le Museo de Arte Moderno de Buenos Aires présente une exposition de l’œuvre de Mildred Burton. À travers ses peintures et ses dessins, l’artiste a construit un monde domestique fou et oppressant, pour révéler l’animalité qui se cache dans les corps humains. Ainsi, elle a créé un imaginaire fantastique qui raconte en silence les échos du dernier tiers du XXe siècle en Argentine.

L’artiste a exercé une critique directe du culturel en l’envahissant avec le sauvage, et a compris que la meilleure façon de trouver leurs tensions était de les faire vivre ensemble au centre même du foyer. Dans son travail, elle a fusionné deux mondes apparemment opposés comme la nature et la civilisation, mettant les formes humaines en contact avec les animaux jusqu’à leur transformation bestiale. En même temps, elle a injecté une vie fantastique dans les objets les plus quotidiens, pour produire une étrangeté au sein de la réalité la plus ordinaire.

