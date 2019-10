Qui n’a jamais fait de cabane dans les arbres quand il était petit, pour y cacher son trésor ou pour y dormir?

Equinoxe vous propose donc de réaliser votre rêve au Moconá Lodge ! Vous logerez ainsi dans des cabanes en bois situées au beau milieu d’une foret dans la réserve Yaboti Biosphère. En contact direct avec la nature, vous profiterez pleinement de la somptueuse jungle de Misiones!

Source : site officiel du Moconá Lodge

Moconá Lodge aux portes de la jungle

Cet endroit a d’abord été construit dans le respect de l’environnement et du développement durable. Le design sophistiqué des cabanes se fond totalement dans la nature !

Moconá Lodge est donc un petit hôtel composé de 14 cabanes de 28m2 avec vue sur la jungle et la rivière Yaboti. Bref, une atmosphère paradisiaque ! Par ailleurs, chaque chambre a sa propre terrasse en bois de 16m2. Ce qui vous permettra donc de profiter pleinement de l’environnement, de sa faune et également de sa flore !

Un lieu idéal pour décompresser dans des espaces modernes et confortables.

Les activités proposées

Moconá Lodge propose de vous emmener faire un tour en bateau pour aller admirer les impressionnantes cascades de Moconá ou encore de vous lancer sur une tyrolienne de 250m au dessus des cascades et entre les arbres, sensations garanties !

Mais Moconá Lodge vous propose bien d’autres activités encore! Telles que des balades commentées, des treks pour les plus sportifs, du Kayak, du canyoning, des excursions en 4×4, de l’escalade, l’observation des oiseaux, des balades à cheval.

Un service pour un séjour inoubliable

Le personnel de Moconá Lodge sera à votre entière disposition lors de votre séjour. Par exemple, le Chef du restaurant gourmet vous concoctera des plats locaux et traditionnels ! Il saura respecter vos préférences alimentaires et s’adapter à vos envies et besoins. On vous proposera par exemple un petit déjeuner américain avant de commencer votre journée.

Prenez le temps de vous relaxer au bord de la piscine naturelle avec cascade! Lieu parfait pour se détendre!

