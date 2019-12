Un Gaucho est un éleveur de bovins qui se déplace à cheval. Généralement, il porte une tenue typique. Alors avec son allure incroyable on le reconnait facilement. Notons que San Antonio de Areco est le repère idéal pour se plonger dans cet univers. En effet, s’organise chaque année le 1er week end de novembre, la « fiesta de la tradición ». Comme son nom l’indique, elle vise à faire découvrir au plus grand nombre la culture argentine que l’on aime tant ! De plus, San Antonio de Areco est la capitale nationale de la tradition. Voici 3 musées afin de découvrir cette culture des gauchos.

Gauchos – Source : Wikipedia

Museo Gauchesco et le Parque Criollo Ricardo Güiraldes

Ce musée est inauguré en 1938. En outre, le parc porte le nom de “Ricardo Güiraldes”. Notons que c’est un hommage au romancier et poète argentin qui a écrit la nouvelle Don Segundo Sombra.

Alors profitez de ces 99 hectares au bord du fleuve Areco pour découvrir l’univers traditionnel de ces hommes. À l’entrée se trouve une Pulpería (sorte de brasserie) vieille de plus de 150 ans, « la Blanqueda ». Vous pourrez ainsi déguster les plats traditionnels de la Pampa (empanadas, asado, locro …). Puis, continuez la visite pour entrer dans l’univers quotidien gauchesque. Tissus, meubles et objets d’époque sont exposés et reconstituent des scènes de vie quotidienne.

Ce musée permet donc d’en apprendre plus sur le passé de l’Argentine à travers les gauchos, leurs traditions, modes de vie.

Parque Criollo y museo gauchesco – Source : Wikimedia

Quand ? Tous les jours de 10h à 17h

Où ? Camino al Parque y Camino R. Güiraldes, San Antonio de Areco

Combien ? Gratuit

Plus d’infos : ici

Taller Museo Draghi

Cette petite ville se caractérise également par son artisanat et son orfèvrerie reconnus a travers tout le pays. C’est pour cette raison que l’accent est particulièrement mis sur la sculpture. D’ailleurs, elle fut reconnue grâce au travail de Juan José Draghi. En effet, cet orfèvre a rassemblé des pièces d’orfèvreries anciennes et en a extrait les techniques. Les pièces exhibées montrent l’évolution des différents styles du XIX à nos jours.

Où ? Lavalle 387 entre Arellano y Alsina, San Antonio de Areco

Plus d’infos : ici

Museo Las Lilas de Areco

Enfin, le dernier musée de notre liste est récent. De fait, il a ouvert au public en avril 2009. Tout d’abord il faut dire qu’il s’agit d’une splendide maison appartenant à Luis F.Benedit. De plus, c’est le premier musée consacré intégralement à l’oeuvre de Florencino Molina Campos. Ce grand peintre argentin a composé une collection de 180 oeuvres, aquarelles, pastels, sculptures … Le lieu fonctionne comme un multi-espace puisque vous pouvez vous y arrêter également pour y boire un café et goûter aux alfajores de la région (deux petites galettes accompagnées de confiture de lait).

Quand ? Du jeudi au dimanche de 10h à 18h en hiver et de 10h à 20h en été

Où ? Moreno 279 entre San Martín y Alem, San Antonio de Areco

Combien ? A partir de 100 ARS

Plus d’infos : ici

