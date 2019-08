Le Duende est un petit être maléfique légendaire, originaire de la province de Salta. Et oui, le nord ouest argentin est riche en légendes de la sorte. C’est en fait, le résultat d’un mélange de cultures : européennes certes depuis la colonisation mais surtout indiennes et inca.

Mais maintenant passons à l’histoire du fameux Duende !

Une poupée à l’effigie d’un Duende – somos2013

Le Duende commun

Un Duende est une sorte de gnome ou de gobelin, et il en existe plusieurs types.

D’après la légende, avant de devenir des êtres surnaturels, les Duendes étaient des enfants morts sans avoir été baptisés ou qui auraient été méchants envers leur mère.

C’est donc un petit être de la taille d’un enfant, il porte en permanence un grand sombrero sur la tête et peut pousser des cris monstrueux. Ses yeux sont haineux et il a des dents pointues.

En plus d’avoir cet air affreux, sa particularité est qu’il possède une main en fer et une autre en laine. Lorsqu’il rencontre des humains, il leur pose la question : “Avec quelle main veux-tu que je te frappe ?”

À partir de cet instant, les versions divergent : selon certains, quelque soit la réponse du voyageur, il le frappe avec son poing métallique.

Ou alors, il s’agit d’un piège car le poing qui fait le plus mal est celui de laine. Et évidemment, tout le monde choisi celui en laine.

Coquena

Une célèbre représentation de Coquena le Duende

Le Duende est certes maléfique mais certains sont plus neutres voire bienveillants. Il s’agit de Coquena, qui est l’un des plus mystérieux. Il est le protecteur des animaux, et en particulier des guanacos et des vigognes. Considéré même par certains peuples comme les diaguitas, le roi des guanacos.

Comme on pouvait s’y attendre, il est doté de nombreux pouvoirs surnaturels : il court par exemple plus vite que tous les autres animaux, si vite qu’il évite même les balles des chasseurs. Il se présente souvent aux humains sous l’apparence d’un grand guanaco blanc ou d’un guanaco de feu. Sinon il peut prendre la forme d’un humain à l’allure étrange avec des yeux de pumas et un air très rustre. Ou se transformer en vapeur pour fuir un danger. Même s’il est suffisamment puissant pour ne pas avoir de véritable prédateur.

Protecteur des bergers

Son attitude face aux hommes est partagé. Il protège et aime les bons bergers qui soignent leur bétail et les récompense en leur offrant des pièces d’or ou d’argent.

Dans le cas contraire, il peut se montrer très violent contre les chasseurs, encore plus contre ceux qui utilisent des armes à feu.

Cependant, en cas de grande nécessité, un humain peut tuer un guanaco dans le but de se nourrir. Mais il doit au préalable demander l’autorisation et la bénédiction de Coquena.

Le pire sacrilège pour offenser Coquena est de tuer un petit guanaco. Mauvais présage à celui qui dérogera à cette croyance !

Les autres croyances de cet être maléfique

D’après d’autres sources, Coquena serait également le gardien du trésor et des connaissances des incas.

Il n’a pas toujours été considéré comme un Duende mais possède tout de même les deux mains caractéristiques des petits monstres. Sa main de laine lui sert à caresser ses compagnons tandis qu’il punit les chasseurs irrespectueux de la nature avec son poing de fer.

El Pombero, cousin du Duende



Une représentation du Pombero, cousin du Duende – taringa

El Pombero est foncièrement bienveillant. Il se cache dans les forêts afin d’éviter d’être repéré par les humains.

La légende veut que si un homme lui demande sa protection, il se faufile dans son sommeil à l’heure de la sieste et lui apporte bonne fortune.

De même que Coquena, El Pombero est une entité fortement liée à la nature. Plutôt que de protéger les animaux et le bétail, El Pombero a pour attribution des êtres sans défense. Contrairement à Coquena, il n’use jamais de la violence mais préfère seulement effrayer les chasseurs ou les hommes souhaitant souiller son domaine.

De plus, selon les endroits, il n’a pas la même forme. Dans le Chaco, on dit, par exemple, que c’est un petit indien capable de se changer en arbre. À Missiones, il est décrit comme un homme grand et mince avec un gigantesque sombrero vissé sur la tête et ne se déplaçant jamais sans sa grande canne.

Une légende amusante qui n’est pas sans rappeler les gnomes ou les elfes des cultures germaniques. Et vous ? Oserez-vous provoquer la colère d’un de ces Duende ? Après tout, ce ne sont que des légendes !

