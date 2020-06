Le lundi 14 décembre 2020, il y aura une éclipse totale du Soleil qui sera visible en Argentine. Nous vous donnons tous les détails de cet événement!

Éclipse solaire. Source Pinterest

Qu’est-ce qu’une éclipse solaire?

Ce type de phénomène se produit lorsque la Lune est située devant le Soleil, ce qui rend impossible de voir l’ensemble du Soleil. À l’occasion de l’éclipse de décembre, la zone maximale passera par le nord de la Patagonie argentine. La Lune y cachera alors totalement le Soleil, ce qui rendra l’atmosphère plus sombre, devenant “la nuit” au milieu du jour. Dans le reste de l’Argentine, le Soleil sera néanmoins partiellement couvert, et plus l’observateur est proche de la bande totale, plus l’obscurcissement est important. Au centre de cette zone, le Soleil sera donc totalement recouvert par la Lune pendant environ 2 minutes et 10 secondes.

Où se rendre pour l’observer?

En raison du mouvement révolutionnaire de la Lune autour de la Terre, son ombre se déplace d’ouest en est. Les heures de début, de totalité et de fin de l’éclipse dépendront donc de l’endroit où se trouve l’observateur. Pour tout lieu en Argentine situé dans la zone de totalité, l’éclipse se produira entre 11h40 et 14h50, étant son maximum, lorsqu’elle est faite “de nuit”, entre 13h05 et 13h25 (heure argentine). À ces moments-là, le Soleil sera relativement haut, de sorte que tout endroit situé au centre de la zone de totalité (ligne bleue) sera également favorable à l’observation du phénomène.

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans toute la région, l’éclipse sera tout de même partielle pour tout observateur situé en Argentine. Le tableau ci-dessous présente les données d’observation de l’éclipse partielle du Soleil en différents endroits de l’Argentine. Plus une personne est proche de la zone totale, plus le Soleil est couvert par la Lune.

Ville

(Province) Neuquén

(Neuquén) Bariloche

(Río Negro) Mendoza

(Mendoza) Buenos Aires

(CABA) Rosario

(Santa Fe) Córdoba

(Córdoba) Début de l’éclipse 11.47 h 11.45 h 11.39 h 12.03 h 11.57 h 11.48 h Maximum de l’éclipse 13.12 h 13.07 h 13.05 h 13.32 h 13.26 h 13.15 h Pourcentage couvert 97,0% 96,2% 74.6 % 73,6% 68,1% 64,5% Fin de l’éclipse 14.39 h 14.33 h 14.35 h 14.59 h 14.53 h 14.44 h

Chien équipé pour voir l’éclipse. Source Infobae

RECOMMANDATIONS POUR OBSERVER UNE ÉCLIPSE SOLAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

Nous rappelons que vous ne devez jamais regarder le soleil sans protection oculaire, car la rétine peut être endommagée même si vous ne ressentez aucune gêne. C’est pourquoi Vous ne devez jamais observer le soleil directement avec des lunettes noires, des rayons X, des loupes, des jumelles, des télescopes,etc. car ils ne sont pas suffisants. Il existe néanmoins des lunettes spéciales qui laissent passer une très petite partie de la lumière, ou vous pouvez utiliser un filtre de masque de soudage avec un indice non inférieur à 13. Il est très important de protéger votre vue.

