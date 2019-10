L’eau est l’élément essentiel du Nord-Est de l’Argentine. De nombreux fleuves traversent la jungle. On en prend plein les yeux. Mais pas que : les oreilles aussi sont sollicitées. En effet, les fleuves résonnent à travers des chutes d’eau spectaculaires ! Non loin de Posada, les zones humides servent de repères aux oiseaux, aux caïmans et à une variété incroyable de papillons. Au sein de cet environnement paradisiaque se trouve le Parque Provincial Salto Encantado. Ce lieu magique offre bons nombres de cascades. Ainsi qu’une faune et une flore incroyables et des randonnées pour tous !

Photo du Salto Encantado – Source: Pinterest

Parque provincial Salto Encantado

Le parc se situe à 170 kilomètres de la ville Posada et à 8 kilomètres d’Aristóbulo del Valle. Là-bas vous vous trouverez en plein milieu de la forêt tropicale ! Plus de 13.227 hectares composent ce parc. Et on compte pas moins de 36 espèces d’animaux et 214 espèces d’oiseaux. Notons que coule à travers cette jungle le fleuve Cuñapirú, source de vie pour le peuple des Guaranis, gardiens de la région !

Dans ces conditions, le micro-climat humide permet donc à la nature de s’approprier les lieux et offrir un spectacle invraisemblable ! De plus, vous avez la possibilité de partir en randonné le long de chemins balisés. Mais aussi de vous approcher de plus près de toucans, de singes ou encore de tatous…

Une cascade à couper le souffle !

À l’entrée du parc, marchez quelques mètres et tombez à la rencontre de cette cascade de plus de 64 mètres de hauteur ! Le spectacle vaut le coup… Vous pouvez également atteindre différents miradors. Dans ces conditions vous permettront de l’observer sous différents angles et pourquoi pas aller se rafraîchir en dessous ?

À droite de cette cascade, préparez vous à grimper. En effet, il y a non moins de 266 marches sur 130 mètres de dénivelé. Alors vous pourrez profiter d’une vue d’ensemble sur cette nature sauvage ! Puis, à gauche, suivez les nombreux sentiers qui vous guident à travers la jungle et partez visiter le Centre de recherches de la faune et flore de la région.

En outre, sachez qu’il est possible de pratiquer dans les environs du rappel, du vélo ou encore grimper à dos de cheval. Enfin, le parc compte très proche de son entrée un camping et une sélection d’hébergements.

Quand partir ? Toute l’année

Comment y accéder ? depuis Posadas, des navettes vous y conduisent – possibilité de louer une voiture.

