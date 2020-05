Vous avez sans doute déjà croisé l’Ombú, cet arbre gigantesque aux racines impressionnantes. Argentine-info vous en apprend plus sur cet arbre caractéristique de la Pampa.

Ombú. Source : Flickr – David

À QUOI RESSEMBLE L’OMBU?

Malgré sa taille, l’ombú, est une plante herbacée appartenant à la famille des Phytolaccaceae. Il est originaire des montagnes du nord-est de l’Argentine, de l’Uruguay et du sud du Brésil, et on le trouve également au Paraguay.

En effet, bien qu’il soit pourvu d’un large tronc qui peut mesurer entre dix et quinze mètres et qui possède de grandes racines apparentes, plusieurs scientifiques s’opposent sur sa classification en tant qu’arbre, arbuste ou encore herbe géante.

Les feuilles de l’ombú mesurent jusqu’à 20 cm de long, de couleur vert foncé (plus claires au revers). Les fleurs, roses ou blanches apparaissent en grappes terminales. Son fruit est une baie jaunâtre, brun clair à maturité qui est toxique.

Ils se développent généralement en tant que spécimens isolés, bien que l’on ait parfois trouvé des groupes importants de cette espèce, comme dans le “Monte de ombúes ” dans le département de Rocha, sur les rives du ruisseau Valizas, qui est unique au monde de par sa taille (s’étendant sur une bande de 20 km)

Le bois de ce tronc est assez spongieux et ses fibres humides ne peuvent donc pas servir de combustible. Il contient d’importantes quantités d’eau, ce qui lui permet de survivre au climat sec de la Pampa. Il pousse rapidement et résiste facilement aux insectes qui attaquent les plantes de la pampa avec leur sève toxique.

Fleur d’Ombú. Source Pinterest

Ombú, UN NOM GUARANÍ?

On dit souvent que son nom viendrait du mot “umbú” qui, en langue guarani, signifie ombre ou masse sombre. Mais étymologiquement, sa désignation en Argentine comme “ombú” ne fait référence à aucun aspect frappant de l’espèce, ni à un nom dérivé du guarani, comme sa répartition géographique pourrait le suggérer.

Des contributions telles que celle de Leon Cadogan, qui se réfère à l’étude de la nomenclature guarani en botanique (1957), mentionnent et précisent que le terme “ombú” est d’origine exotique ou non guarani.

L’OMBÚ DANS LA CULTURE ARGENTINE

Dans la région des Pampas en Argentine, c’est une espèce largement connue pour sa capacité à fournir de l’ombre et à servir de repère pour délimiter les territoires dans le paysage plat des Pampas.

Il est facile de trouver des références à l’ombú dans le folklore du Rio de la Plata et dans la tradition gaucho. Sa large coupe servait en effet d’ombrage aux voyageurs pendant les heures de soleil les plus intenses. Ceci lui a valu le surnom d’ami du gaucho et son respect. Dans la poésie gaucho, une des œuvres où l’ombú joue un rôle prédominant est Santos Vega de Rafael Obligado.

Une croyance répandue veut qu’il ait été introduit en Europe par Hernando Colón, fils de Christophe Colomb. Il en aurait alors planté plusieurs exemplaires à Séville, le plus célèbre étant celui du monastère de la Cartuja à Séville.

Vous avez envie de venir découvrir cet arbre majestueux sur sa terre d’origine? N’hésitez-pas à contacter Équinoxe, spécialiste du voyage sur-mesure.

Cet article vous a plu? Vous aimerez aussi…