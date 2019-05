Si vous passez par El Chaltén, profitez-en pour vivre une expérience inoubliable au plus proche de la nature au Patagonia Eco Domes. Cet Eco Glamping est localisé à 16 km de El Chaltén sur la route du Lago del Desierto. Il est entouré de paysages à couper le souffle. Son atout ? Sa vue imprenable sur le Mont Fitz Roy.



Nous avons recueillis pour vous les impressions de Flavien qui a eu l’occasion de passer 2 nuits là-bas.

-Peux-tu nous présenter Eco Domes ?

C’est un magnifique hébergement insolite situé à une quinzaine de kilomètres au nord de El Chalten. Ce sont des petits domes confortables et responsables qui offrent une vue sur le fameux mont Fitz Roy ! Pour tous les passionnés de nature et de randonnées, c’est vraiment l’endroit idéal. De plus, ils offrent un accès direct au sentier pour la fameuse laguna de los Tres !

-Dans quel contexte as-tu réalisé ce voyage ?

En tant que amoureux de la nature et des grands espaces, j’avais envie de découvrir El Chalten « la capitale du trekking en Argentine ». J’avais aussi à cœur de me loger dans un endroit responsable de l’environnement dans lequel je pouvais me retrouver en contact direct de la nature. Je suis donc parti avec ma petite copine à la découverte de ce village, et mieux encore : des Eco-Domes, qui offrent une vue sur le fameux mont Fitz Roy. Un mix de nature, repos et romantisme : nous avons passé un superbe séjour !

-Qu’as-tu aimé dans ton expérience à Eco Domes ?

Sincèrement ? Je dirais le contact direct avec la nature. On oublie complètement le quotidien du fameux : métro / boulot / dodo. On se retrouve au milieu de rien, sans réseaux, avec une vue magnifique… Je pense que le meilleur souvenir est au moment du couché de soleil. Nous partons alors récupérer quelques bûches de bois dans les alentours afin d’allumer le poêle qui réchauffe le Dome. Et puis quand le soleil se couche derrière le Fitz Roy, on aperçoit des couleurs orangées : c’est magnifique ! Puis c’est l’heure des petits lapins qui sortent de leur tanière et s’approchent du Dome, ils n’ont même pas peur de nous… Et si on reste éveillé un peu plus tard, on peut alors admirer les étoiles : je n’en avais jamais vu autant !

-Qu’est-ce qui différencie Eco Dome d’un hébergement classique ?

C’est vraiment un hébergement insolite, qui permet de passer un moment différent des autres, loin des grandes chaînes hôtelières. Moi qui ne suis pas un grand amateur du camping, les eco domes offrent tout le confort d’un hébergement 4 étoiles avec un grand lit confortable et un service de qualité ! De plus, c’est un hébergement responsable : un panneau solaire permet de produire l’énergie nécessaire pour fournir l’électricité du Dome et de l’eau chaude. Pour ce qui est du chauffage : il suffit d’aller chercher des branches mortes et des bûches de bois dans la forêt pour allumer le poêle qui chauffe le Dome. Insolite, responsable, et très romantique !

-Est-il possible de se restaurer ?

Il est effectivement possible d’y manger. Les Eco-Dômes étant éloignés de toute civilisation, je recommande d’ailleurs de privilégier cette option. Le midi des lunchs box sont proposées, vous pourrez les emporter dans votre sac à dos pour ceux qui veulent partir pour une journée de trekking. Et le soir, un dîner de 3 plats, cuisinés avec les légumes du potager du coin. Repas de qualité et responsable !

-Le recommanderais-tu à des futurs voyageurs ?

Bien évidemment ! Je le recommande à toutes les personnes qui souhaitent se retrouver au milieu de la nature, avec une vue sur le Fitz Roy. L’accès à la laguna de los tres permet en plus de découvrir un sentier différent du chemin principal en passant par le glacier Piedras Blancas. Si vous êtes en couple et que vous cherchez un lieux insolite et romantique, n’hésitez pas, c’est l’endroit qu’il vous faut !

Eco Domes – Credit photos: Flavien Cousin

Merci pour ton retour d’expérience !

POUR PASSER UN SÉJOUR HORS DU COMMUN AUX ECO DÔMES ET VIVRE UNE EXPÉRIENCE INSOLITE À EL CHALTÉN, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER L’AGENCE EQUINOXE

VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE ? A LIRE SUR LE MÊME SUJET:

– Les thermes de Cacheuta, lieu de détente ultime

– Se déplacer à Buenos Aires: les transports

– Le parc Lezama, un parc pas comme les autres

– Patagonia Camp: Le camping de luxe au coeur de la Patagonie

– Où donc loger à El Chaltén ?

– Découvrez El Chaltén avec le Laguna Condor