Página|12 est un journal jeune, créé en 1987, qui fait désormais parti des trois grands quotidiens du pays, avec Clarín et la Nación. Plutôt favorable au précédent gouvernement (Kirchner), il a une ligne éditorial centre-gauche. Et il prend souvent parti pour les intérêts argentins lorsque ces derniers font face à une menace extérieure. Jorge Lanata, son premier directeur, et Ernesto Tiffenberg, son directeur depuis 1994, ont fondé le journal. Au départ, ils voulaient l’appeler “Reporter”. Mais le nom existait déjà comme marque. Le nom vient donc du nombre de pages du journal. A noter : Lanata est devenu un opposant du clan Kirchner et travaille notamment pour le groupe Clarín : le journal qu’il a créé le pointe d’ailleurs souvent du doigt.

Quelle stratégie pour s’imposer ?

Página|12 a connu un fort succès immédiat. Notamment, parce que le journal se différenciait de la concurrence. En effet, il est résolument progressiste. Il traite des sujets d’actualité en détail, en publiant des articles de fond, d’analyse (moyenne de plus d’une page par article !). Notons qu’il s’inspire du quotidien français Libération. Pour cela il préfère se focaliser sur quelques sujets chaque jour plutôt que de faire un résumé exhaustif de l’actualité internationale. D’ailleurs, La Nación et Clarín ont tendance à le faire. Le style se veut moderne et percutant, avec des articles d’investigation. Mais beaucoup reprochent au journal d’avoir perdu de son mordant depuis l’ancien gouvernement Kirchner qu’il appuyait.

Página|12 pas épargné par la crise de la presse papier

Le tournant numérique m’a pas épargné Página/12. Et cela, bien que son site web se classe 55ème sur les pages les plus visitées en Argentine. Son tirage quotidien n’est pas connu mais on l’estime à 30.000/jour. De con côté, Página/12 annonce avoir 50.000 lecteurs quotidiens fidèles. De plus, Página|12 se classe comme le deuxième journal à recevoir le plus de fonds par la publicité gouvernementale. Il s’agit d’une sorte de subventionnement indirect, le gouvernement utilisant des encarts dans les pages des journaux ou à la télévision pour faire passer des messages de prévention et d’utilité publique.

Le journal émet un supplément quotidien à Rosario : Rosario/12.

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet