Situé à l’ouest de la province de Córdoba, le parc national Quebrada Del Condorito vous réserve d’époustouflantes surprises : une faune et flore exceptionnelles, des randonnées majestueuses, des paysages à couper le souffle. Zoom sur cette nature en face de laquelle on se sent très petit ! Partez dès maintenant à l’aventure !

Quebrada Del Condorito

Présentation de la Quebrada del Condrito

Tout d’abord le parc national fut créé le 28 novembre 1996 afin de conserver la diversité naturelle et culturelle de la zone. Ainsi, furent développées des activités adaptées à chacune des zones de conservation du parc. Son existence résulte de l’initiative des groupes naturalistes, ONG et de professionnels de sciences naturels, et plus particulièrement de l’université national de Córdoba. Par ailleurs, un des motifs les plus important de la création de ce parc était d’assurer la survie des condors.

Vaste de 370 km2, ce parc est situé à 85 km au sud-ouest de Córdoba, au centre de Las Sierras Grandes. C’est une chaîne de montagne qui délimite la province de Córdoba et de San Juan, communément appelé Cordón Montañoso de los Comechingones.

Ce parc doit son nom à la Quebrada qui le traverse. Une Quebrada est en fait un profond ravin en forme de “V” qui permet au rio Condorito de couler. C’est un paysage typique de l’Argentine et surtout du Nord Ouest Argentin. Ce parc repose sur une faune et une flore à couper le souffle. En effet, en plus des condors à qui le parc doit son nom, vous pourrez également y admirer des pumas, des tatous et de nombreuses espèces d’oiseaux dont l’Urubu à tête rouge.

Zoom sur la flore du parc

La végétation qui domine dans cette région sont des petits bosquets, assez proche de la végétation du Nord-est argentin. En raison de sa qualité d’île biogéographique, l’une des caractéristiques les plus remarquables de la zone est la présence d’un nombre appréciable d’espèces et de sous-espèces endémiques des hauts sommets de ces montagnes.

En plus petite quantité, on peut retrouver des broussailles de romarin et dans les contreforts de montagne poussent des arbres comme le molle.

Zoom sur la faune

Dans la zone de Achala, on retrouve des renards et une grande variété d’oiseaux. Le condor est sans aucun doute l’animal qui attise le plus la curiosité des touristes. On le retrouve notamment sur la Quebrada, qui a donné son nom au parc.

Par ailleurs, depuis 2007, des actions se sont développées pour la réintroduction du plus vieil animal de Achala ; le guanaco.

À la découverte du Condor des Andes

La principale attraction de ce parc est inévitablement d’admirer le vol des condors des Andes. Ces grands oiseaux sont fascinants. Certains atteignent plus de 3m d’envergure. Leurs vols offrent aux touristes un spectacle inoubliable. Ils font partis des oiseaux vivant le plus longtemps au monde, avec une espérance de vie en moyenne de 50 ans. Le condor est devenu un symbole pour tous les pays de la Cordillère : Argentine, Pérou, Chili, Bolivie… D’ailleurs, bon nombre en ont fait un symbole national et des légendes existent sur ce curieux oiseau ! Sachez également que le parc est vital pour la survie de l’espèce, menacée d’extinction.

Condor – Crédit photo : Wikipedia

Des paysages époustouflants

À près de 2 000 mètres d’altitude, voici 370 km2 de prairie rocheuse traversant la Pampa de Achala. Site de nidification des condors,vous aurez de très fortes chances d’assister au vol majestueux de ces rapaces.

En effet, après 2 à 3 heures de randonnée depuis l’entrée du parc à La Pampilla, vous arrivez sur un belvédère qui surplombe la vallée de Punilla et Calamuchita et là le spectacle de la nature s’offre à vous. Au loin, vous pouvez apercevoir Los Molinos, sur votre droite un groupe de condors volant en cercle et sur votre gauche des lamas sauvages se cherchant des plumes… Vous pourrez peut-être même distinguer des pumas et yararás (serpents de la vallée cordobesa) mais n’ayez crainte, le site assure une sécurité optimale.

Sachez que la randonnée est accessible à tous, le sentier est balisé et sécurisé. Vous pourrez continuer la balade sur trois voies distinctes. Prévoyez 4 heures de marche pour atteindre le Balcón Norte, 6 heures pour redescendre jusqu’au río Condorito et 8 heures pour atteindre le Balcón Sur.

Il existe également trois autres randonnées que vous pouvez faire, avec une difficulté moyenne à basse : Piedra Libre al Zorro, Secretos bajo tus pies et Baño de las ovejas.

Río Condorito – Crédit photo : < Lucas >

Comment accéder au parc

Dans tous les cas il faut vous rendre à Córdoba. Car c’est depuis cette ville qu’il faut prendre un bus à destination de Mina Clavero. Une fois rentré dans le bus, descendez à l’arrêt La Pampilla.

En cette période touristique, le parc est ouvert tous les jours de 8h à 20h.

