“¡Che boludo!” Qui n’a jamais entendu cette expression typiquement argentine au détour d’une conversation ? Le vocabulaire d’ici est, en effet, bien différent de celui que vous apprendrez en cours d’espagnol… Argentine-info vous explique donc comment parler comme un vrai Argentin, et on vous a également concocté une petite liste d’expressions à connaître !

Drapeau argentin – Photo : Wikimédia

L’espagnol argentin

La langue officielle de l’Argentine est l’espagnol, et plus précisément le castellano. Cependant, le castellano argentin est particulier et plusieurs éléments le différencient de l’espagnol d’Espagne ou de l’espagnol du reste de l’Amérique Latine. Effectivement, il est très chantant et il n’est pas rare d’y déceler des intonations italiennes. Cependant, en ce qui concerne le vocabulaire, il y a certains mots qu’il ne vaut mieux pas employer en Argentine, avant d’en connaître vraiment le sens.

La prononciation de certaines lettres est également différente de celle du castellano espagnol. Ce qu’on remarque tout de suite en arrivant, c’est cette manière qu’ont les argentins de placer la sonorité “ch” ou “j” partout. Plusieurs règles de prononciations existent : les “ll” et les “y” sont systématiquement remplacés par le son “ch” ou “j”. Par exemple pour dire “Yo me llamo Robert” (je m’appelle Robert) dites plutôt “Jo me chamo Robert”. L’autre particularité de l’argentin est plus grammaticale. Les argentins ne disent pas “tu” mais ils disent “vos” pour tutoyer quelqu’un, et le pluriel du “tú” espagnol est “ustedes”, et non le “vosotros” employé en Espagne.

Quelques expressions du lunfardo

Le lunfardo est à la base l’argot de Buenos Aires mais certains mots sont désormais entrés dans le vocabulaire argentin. Voici quelques mots qui vous permettront de comprendre ce qui se dit autour de vous :

Aguantar : soutenir/appuyer quelqu’un

: soutenir/appuyer quelqu’un Asado : barbecue

: barbecue Bancar : supporter, aider, payer, donner

: supporter, aider, payer, donner Birra : bière

bière Boliche : discothèque

: discothèque Boludo : idiot (employé affectueusement entre amis, une insulte à l’égard d’un inconnu)

: idiot (employé affectueusement entre amis, une insulte à l’égard d’un inconnu) Bondi : bus

: bus Boton/Cana : flic

: flic Buena onda : sympa, cool, bon esprit

: sympa, cool, bon esprit Chabon/Chabona : enfant, garçon/fille (affectueux)

: enfant, garçon/fille (affectueux) ¡Che! : Eh ! (expression typique du pays pour interpeller quelqu’un)

: Eh ! (expression typique du pays pour interpeller quelqu’un) Chorro : voleur

voleur Copado : buena onda

buena onda Coparse : adorer

: adorer Dale : ok, d’accord (vale espagnol)

ok, d’accord (vale espagnol) Fiaca : flemme

flemme Flaca/Flaco : nana/mec

: nana/mec Guita : fric, argent

fric, argent Hinchapelotas : casse-pieds

casse-pieds Laburo : travail

travail Luca : 1000 pesos

: 1000 pesos Macanudo : super, génial

: super, génial Mala onda : contraire de buena onda

contraire de buena onda Mango : peso, plata (pièces de monnaie)

peso, plata (pièces de monnaie) Mina : fille, nana

: fille, nana ¡Mira vos! : façon d’exprimer sa surprise ou sa perplexité

façon d’exprimer sa surprise ou sa perplexité Morfar : manger

: manger Mozo : garçon de bar ou de restaurant

: garçon de bar ou de restaurant Palo : un million de pesos

un million de pesos Pancho : hot dog

hot dog Pendejo : personne au comportement immature

personne au comportement immature Pibe/piba : mec/nana

mec/nana Pucho : cigarette

: cigarette Re : très (ex « re frio » signifie « très froid »)

très (ex « re frio » signifie « très froid ») Trucho : faux, clandestin, illégal

faux, clandestin, illégal Quilombo : bordel

De plus, sachez qu’il existe un dictionnaire du lunfardo argentin ! Appelé le “Che boludo”, il est par ailleurs édité tous les ans et recèle tous les secrets de la langue du lunfardo, à mettre dans votre sac à dos !

Drapeau espagnol – Photo : Wikimédia

Le “Che boludo”

“¡Che Boludo! A Gringo’s Guide to understanding the argentines” est le nom complet du livre. Ce guide comprend les explications en anglais de chaque terme local ainsi que sa traduction littérale, qui est souvent absurde et amusante. Il y a d’inclus également plusieurs dessins qui permettent d’expliquer les gestes typiques des argentins.

L’auteur signale aussi que, comme dans la plupart des cultures, un grand nombre d’expressions les plus utilisées en Argentine ont une autre signification et, dans certains cas, le même mot peut se révéler être une insulte ou un terme affectueux. En effet, tout dépend de comment l’expression ou le mot est utilisé et avec quel ton de voix il est exprimé.

En conclusion, c’est un guide spécial pour ceux qui voyagent et qui aiment se mélanger et parler avec les locaux. Il s’agit également d’une lecture divertissante pour les argentins qui utilisent souvent le castellano sans savoir que leur façon de parler est criblée d’expressions locales avec des tournures de phrases qui peuvent se révéler … amusante !

Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour parler comme un vrai argentin !

Cet article vous a plu? Vous aimeriez aussi…