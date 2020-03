Las Leñas est un lieu sublime dans le sud de la Province de Mendoza ! La station de ski est très prisée l’hiver. L’été c’est un lieu très sympa pour tout ce qui est : randonnée pédestre, équestre, escalade, tyrolienne, VTT…

Source Flickr – Andre Charland

UNE STATION DE SKI INCONTOURNABLE

Station de ski la plus réputée d’Argentine, elle a ouvert ses portes aux skieurs en 1983. Elle doit son nom au botaniste Strobell, qui a découvert la vallée en 1890. Émerveillé par la beauté du paysage, celui-ci avait choisi le nom d’un arbuste du désert pour baptiser cette zone « Valle de Las Leñas Amarillas » (vallée des bois jaunes).

Avec 500 hectares de domaine skiable, cette station possède en effet 27 pistes de ski à 2 240 mètres d’altitude. Le sommet le plus haut se situe à 3430 mètres. Cette station de montagne possède ainsi les pistes les plus variées. Profitez alors du meilleur taux d’enneigement à l’année et des remontées parmi les plus rapides et les plus modernes du pays! Au niveau des logements, vous trouverez de tout, de l’hébergement au pied des pistes aux adresses à prix plus raisonnables le long de la route. Quoi qu’il en soit, en saison hivernale, tout skieur qui se respecte étant de passage dans le coin se doit de se rendre à Las Leñas pour y skier !

Las Leñas est également une invitation aux sensations extrêmes. Ses pistes étroites, le vent, le brouillard, les murs de glace et les rochers aiguisés offrent 4 km d’adrénaline pour les sportifs les plus expérimentés. Chacun voulant y laisser sa trace…

Mais ce domaine n’est pas seulement réservé aux sportifs les plus aguerris. D’autres pistes sont beaucoup plus accessibles. De larges pistes permettent aux skieurs et snowboarders de tous les niveaux d’améliorer leur technique.

Las Leñas possède aussi des bains d’eau chaude naturelle situés dans la montagne. Une bonne idée pour se décontracter après une bonne journée de sport!

COMMENT S’Y RENDRE ?

Pour atteindre Las Leñas, Equinoxe vous propose, si vous avez une voiture ou si vous souhaitez en louer une, d’emprunter la route nationale 7 jusqu’à Junín, route traversant des paysages somptueux afin d’atteindre Las Leñas!

La station de Las Leñas se situe à seulement 90 minutes de l’aéroport de Malargüe et à 400 km de Mendoza.

